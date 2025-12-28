Erden Timur cephesinden bir açıklama daha

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bahis soruşturmasında Erdem Timur gözaltına alınmıştı. Timur'un yönetim kurulu başkanı olduğu Nef'ten sürece dair yeni bir açıklama geldi.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Başta sosyal medya platformları olmak üzere bazı medya organlarında haberciliğin etik ilkeleriyle bağdaşmayan, taraflı, sorumsuz, gerçeğe aykırı ve yanıltıcı nitelikte yayın ve paylaşımların sürdürülmesi nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğumuz gereği yeni bir açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Erden Timur'u ve şirketimizin kurumsal itibarını hedef alan; herhangi bir somut olgu ve belgeye dayanmayan, kamuoyunu yönlendirmeye dönük spekülatif açıklama ve yayınları kesin bir dille reddettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Bu doğrultuda, herkesi yargı sürecine ve masumiyet karinesine saygı göstermeye; doğrulanmamış iddialar üzerinden algı oluşturma çabalarından uzak durmaya davet ediyoruz. Şirketimiz ve Sayın Erden Timur'un kişilik hakları ile ticari itibarını korumak amacıyla tüm yasal haklarımızı kararlılıkla kullanacağımızı önemle belirtiriz.

BELGELER HAZIR

Nef'ten yapılan bir başka açıklamada da Erden Timur'un suçsuzluğunu ispatlayacak tüm belgelerin hazırlandığı ve savcılığa sunulmaya hazır olduğu vurgulanmıştı.

