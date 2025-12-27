Erden Timur'un şirketinden ilk açıklama

Yayınlanma:
Güncelleme:
Bahis operasyonunda gözaltına alınan Erden Timur'un şirketi Nef'ten ilk açıklama geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bahis soruşturmasında gözaltına alınan Erden Timur'un yönetim kurulu başkanı olduğu Nef'ten ilk açıklama geldi.

’Erden Timur’un serbest kalma ihtimali yüksek’ diyerek açıkladı’Erden Timur’un serbest kalma ihtimali yüksek’ diyerek açıkladı

"TÜM BELGELER HAZIR"

Şirketten yapılan açıklamada Erden Timur'un suçsuzluğunu kanıtlayacak tüm bilgi ve yasal belgelerin hazır olduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Erden Timur hakkında basında yer alan bazı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan haberler nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur.
  • Sayın Erden Timur, hayatı boyunca tüm faaliyetlerini yürürlükteki mevzuat ve hukuki çerçeve içerisinde iyilik ve dürüstlükle sürdürmüştür. Sayın Timur'un suçsuzluğunu kanıtlayacak tüm bilgi ve yasal belgeler eksiksiz olarak yetkili mercilere sunulmaya hazırdır.
  • Yürütülmekte olan hukuki sürecin, ilgili makamlarca yapılacak değerlendirmeler neticesinde açıklığa kavuşacağına ve kendisinin bu süreçten aklanarak çıkacağına olan güvenimiz tamdır.
  • Şirketimiz, profesyonel Yönetim Kurulu ve yönetim ekibi ile faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir. Adalete olan inancımız çerçevesinde hukuki sürecin olağan seyri içerisinde tamamlanmasının ardından adil bir şekilde Sayın Timur'un lehine neticeleneceğine inanmaktayız. Kamuoyuna saygı ile duyurulur

g9ljkoexwaafmxc.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

