CHP ile DEM - AKP ile MHP kavga etse ne güzel olur!..

Ankara’daki siyasi nüfusun görüşü farklı olabilir ama taban heyecanla bunu bekliyor…

Muhalif seçmen; AKP ile MHP kavga etse de büyük koalisyon bozulsa ülke seçime gitse diye bakıyor…

İktidar seçmeni; CHP ile DEM kavga etse de CHP tek başına kalsa. DEM yanımıza gelse önümüzdeki seçimi de bu yolla kazansak diye dua ediyor…

İki kutuplu Türkiye’de seçmenlerin kahir ekseriyetinin duygusu bu… Kimi AKP/MHP kavga edecek diye her cümleden, her açıklamadan mana çıkarmaya çalışıyor. Kimi CHP/DEM birbirine girer diye umutla bekliyor…

Bana göre ikisi de olmaz…

AKP, MHP ile kavga etmez. Bazı konularda anlaşamasalar bile içlerine atarlar, kırk kere yutkunurlar, ses çıkarmazlar. İmralı’ya Öcalan’ın ayağına heyet göndermek meselesinde olduğu gibi. Bahçeli ısrar etti hatta ‘komisyon ayak sürterse heyet göndermezse üç arkadaşımı alır kendi imkanlarımızla gideriz’ diye bir anlamda rest çekti.

AKP siyasi sonuçları olacağını, zarar vereceğini bildiği halde kabul etti. Boyun eğdi. İstemeye istemeye İmralı’ya gitti. Anlaşılan o ki İmralı ziyaretini gizli tutacaklardı ama DEM Mezopotamya ajansına sızdırınca ziyaret ifşa oldu…

AKP’li Yayman’ ın çuvallamasının nedeni buydu… Gittiği halde gitmedim demesinin!..

Öcalan’ı ziyaret önemli bir dönemeçti. AKP Bahçeli’nin hatırına bunu içine sindirdiğine göre iki parti arasında ipler kopmaz. Kavga çıkmaz …

Çünkü onların ki Katolik evliliği…

Uzun namlulu silahlı adamlarıyla Cizre’ye gelen Barzani meselesi de var diye soracaksınız?

Bahçeli bunu Türkiye’nin egemenlik hakkının çiğnendiğini söyledi; “ Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarına taammüden saldırıdır” dedi. Barzani’nin Bahçeli’ye çok sert yanıtından sonra belli ki bu mesele dallanıp budaklanacak. Barzani’nin adamlarına izin verenlerin, göz yumanların kim oldukları belli. AKP’nin bakanı, AKP’nin valisi…

Ama bu bile aralarına kara kediyi sokmaz. Çünkü yollarını ayırdıkları an siyaseten yok olacaklarının farkındalar…

Gelelim CHP/DEM meselesine…

Arada sırada atışsalar da Özel’in Stockholm Sendromu sözünden alınsalar da sert tepki gösterseler de CHP’yi eski kotlarına dönmekle itham etseler de tansiyon bir iki güne düşer…

DEM Öcalan’ın baskısıyla AKP/MHP ikilisine yanaşsa da demokratikleşme adımı için CHP’ye muhtaç… Terörsüz Türkiye için PKK’nın kendini fesih etmesi silahları yakması iktidar için yeterli ama DEM seçmeni için demokrasinin sınırlarının genişletilmesi sürecin olmazsa olmaz koşulu…

Bu adımın atılması için DEM’ in MHP’ye değil CHP’ye ihtiyacı var …

Demem o ki…

AKP/MHP kavgasını bekleyenler boşuna bekler…

CHP/DEM çatışmasını bekleyenler boş hayal kurar…