Zor ve kırılgan sürece girdik!

Bütün partiler, bu topraklarda yaşayan hemen hemen herkes terörün bitmesini istiyor. PKK’nın varlığına son vermesinden, sembolikte olsa silahlarını yakmaya başlamasından memnun…

Merak edilen bundan sonra ne olacağı?

Nasıl yol alınacağı?

Meclis Başkanı Kurtulmuş’a göre en hassas en kırılgan döneme giriyoruz. Gerçekten de öyle. Dün İmralı’ya giden üç milletvekilinin (AKP/MHP/DEM) Öcalan’la yaptığı görüşmenin tutanakları komisyonda birebir okunmadı. Özeti sunuldu. Buna kırpılmış tırpanlanmış hatta sansürlenmiş hali de diyebiliriz.

Medyaya yansıdığı kadarını okudum, içi boş özet… Söylenenlerin tekrarı… Özet okuma kararı bile önümüzdeki günlerin zorlu geçeceğinin işareti sayılır…

Çünkü, yapılması gerekenler konusunda İktidar bloğu ile muhalefetin anlaşması zor görünüyor. İktidar bloğu sürecin güvenlik boyutu ile sınırlı tutulmasını istiyor. AKP Milletvekili Mustafa Şen dün komisyona sunacakları raporun ana hatlarını açıkladı. Örgüt kendini fesih ettiği için örgüt üyeliği ortadan kalkacak. Teröre bulaşanlara kamu vicdanını incitmeyecek ceza indirimleri gelecek.

Tabii bunlar hemen olmayacak. PKK tamamen silahsızlandıktan, devletin ilgili otoritesi ‘bundan sonra terör yoktur’ dedikten sonra yasal düzenlemeler yapılacakmış…

İmralı buna ne der? Kandil yanıt verir mi bilemem ama yapılan açıklamalar yasal düzenlemeler olmadan silahların yakılmayacağı yönünde. Özellikle Öcalan’ın umut hakkından yararlandırılarak serbest bırakılmasını istiyorlar. Sürecin olmazsa olmaz koşulu gibi sunuyorlar…

Şen’in sunduğu kadarıyla AKP’nin raporunda bu konuya hiç girilmiyor. Öcalan’a özgürlük meselesi yok sayılıyor. Bu talep görmezden geliniyor…

Meselenin birinci boyutu bu…

İkincisi ise güvenlik politikasıyla demokratikleşme daha fazla özgürlük ve hukuk reformu taleplerin bir arada at başı götürüp götürülmeyeceği…

CHP Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarının uygulanması, siyasetin yargıya müdahalesine son verilmesi, 19 Mart’ta tutuklanan tüm siyasetçilerin serbest bırakılması gibi taleplerle masada…

Aslında birçok konuda Anayasal ve yasal düzenleme var ama uygulanmıyor.

Mesela; Anayasa Mahkemesi kararları mahkemeler hatta TBMM tarafından bile yok hükmünde sayılıyor…

Mesela; tutukluluk son çare olması gerekirken ilk çare olarak uygulanıyor. Tutukluluk hali sıradanlaştırılıyor…

Bu konularda AKP/MHP bloğu ile CHP’nin anlaşacağını sanmıyorum. DEM’ in nasıl davranacağı merak konusu… AKP’nin de artık vaadi olan kayyum uygulamasına son verilmesiyle yetinecekler mi? Tatmin olacaklar mı? Şimdilik bu kadarı yeter diyecekler mi?

Güvenlik boyutunda, infaz indirimi, örgüt üyeliğini suç olmaktan çıkarılması, gibi konularda iktidar bloğu ile muhalefet ortak hareket edebilir ama iş demokratik adımlara gelince, özgürlüğün sınırlarını genişletmeye dayanınca kavga çıkacaktır…

Komisyon sıkıntılı saatler geçirecektir…

Cumhurbaşkanı hukuk Başdanışmanı Uçum sürecin çerçevesini çizdi. Sürecin silah bırakma, kampların dağıtılması ve ceza indirimleri veya cezasızlık uygulamasıyla sınırlı kalacağını ilan etti. ‘Demokratikleşme paketi sonraki mesele’ dedi. Bir arada yürümeyeceğini söyledi.

CHP ise ikisinin eş zamanlı yapılmasında ısrarlı…

Komisyonun ortak raporunun yazılmaya başlandığı süreçte işin rengi ortaya çıkacak… Kurtulmuş’a katılıyorum; zor ve kırılgan sürece girdik…