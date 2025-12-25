Ahmet Çakar kaybetti Hadise kazandı! Faizi ile ödeyecek

Şarkıcı Hadise, YouTube’da kişilik haklarına saldırı niteliğinde yorumlar yaptığı gerekçesiyle spor yorumcusu Ahmet Çakar’a açtığı tazminat davasını kazandı.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Hadise, 15 Aralık 2024’te yayınlanan “İbrahim Selim ile Bu Gece” programında özel hayatına dair açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamalara Çakar, "Çakırkeyf" adlı YouTube programında tepki göstermiş ve Hadise’nin avukatı tarafından “"hakaret ve iftira" olarak nitelendirilen yorumlar yapmıştı.

Ahmet Çakar "Derbide beni asıl şaşırtan" diyerek açıkladı: Güme gitti! Penaltı tartışılır

Şarkıcının avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu, "Müvekkilimin onuru ve itibarı zedelenmiştir" diyerek 50 bin liralık manevi tazminat talebinde bulundu.

FAİZİ İLE ÖDEYECEK

Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada taraflar duruşmaya katılmadı. Karar duruşmasında mahkeme, Hadise’yi haklı buldu ve Ahmet Çakar’ın 50 bin TL’lik manevi tazminatı 15 Aralık 2024’ten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödemesine hükmetti.