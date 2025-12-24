Ahmet Çakar "Derbide beni asıl şaşırtan" diyerek açıkladı: Güme gitti! Penaltı tartışılır

Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili "Beni asıl şaşırtan" diyerek açıkladı ve ekledi: "Güme gitti!"

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirdi. Çakar, Sabah'taki yazısında "Beni asıl şaşırtan" diyerek açıklarken, güme giden pozisyonu da anlattı.
Çakar, şu ifadeleri kullandı:
"Beşiktaş bu sene tek tutunacağı dal olan Türkiye Kupası'na çok iyi başladı ama asıl şaşırtan F.Bahçe'nin performansı. 1-2 oyuncu dışında tel tel döküldüler.
Szymanski futbolu ve F.Bahçe'yi kafasından silmiş. Kerem kötü oynadıkça strese giriyor. Dün gecenin hayal kırıklığı Oğuz. Çok geriye gitmiş. Bir tek Asensio iyiydi.

2024/11/08/hbfb.jpgBeşiktaş iyi çıkıp iki tane gol attı. Her iki gol de Abraham-Cerny ortaklığı. İlk golde Abraham, Cerny'nin önüne mükemmel bir pas verdi, Cerny de dar açıdan golü buldu. Aynı Abraham, devre sonuna doğru manasız bir penaltı yaptı. Mert Müldür'ün formasından çekti, forma uzadı, VAR ile haklı bir penaltı geldi.

"PENALTI TARTIŞILIR"

İkinci yarı pozisyon üreten takım Beşiktaş'tı. Bir dakika içinde neredeyse kaleci Tarık, 2-3 önemli gol pozisyonunu bertaraf etti ama son dakikada Cerny'ye engel olamadı.

Erman Toroğlu: Öyle penaltı verilmezErman Toroğlu: Öyle penaltı verilmez

Bu golde Abraham pas vereyim dedi, veremedi. Sanki topun üzerinden atlamışçasına bir asist yaptı, Cerny de Oosterwolde'den kurtulup golü yaptı. Oosterwolde'nin o pozisyonda Cerny'ye atlayışı üst düzey stoper mantalitesine sığmaz.

2024/11/08/hbbjk.jpgHakem Oğuzhan Çakır, bu seviyenin hakemi değil. Vermediği kartlar, çaldığı fauller bu tip bir maça yakışmıyor. Son dakikalarda Orkun tam kafayı vururken Oosterwolde tarafından itildi, Beşiktaş'ın penaltısı güme gitti. Szymanski ile F.Bahçe'nin beklediği penaltı tartışılır. Djalo topa hamle yapıyor ve topla teması var. Bundan dolayı hakemi eleştirmem."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

