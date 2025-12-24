Erman Toroğlu: Öyle penaltı verilmez

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Kadıköy'de karşı karşıya geldi.

İki takımda da önemli eksikler dikkatleri çekerken, siyah beyazlı takım rakibini deplasmanda 2-1 yendi.

Beşiktaş, maçın 33. dakikasında Cerny ile öne geçti. Fenerbahçe, 43. dakikada Asensio ile beraberliği sağlayınca ilk yarı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıda eşitlik uzatma dakikalarına kadar bozulmadı.

Karşılaşmanın 90+1. dakikasında sahneye bir kez daha çıkan Cerny, topu filelere yolladı ve Beşiktaş sahadan 2-1 galip ayrıldı.

HAKEM OĞUZHAN ÇAKIR DAMGASINI VURDU

Derbiye maçı yöneten hakem Oğuzhan Çakır damgasını vurdu.

Çakır, verdiği ve vermediği kararlar nedeniyle eleştirilirken, 2 penaltı tartışması dikkat çekti.

Fenerbahçe lehine verilen penaltıyı Asensio gole çevirdi.

Beşiktaş cephesi ise Orkun'un bir pozisyonda ceza sahasında düşürüldüğünü ileri sürerek penaltı itirazı yaptı. Ancak Çakır oyunu devam ettirdi.

ERMAN TOROĞLU: ÖYLE PENALTI VERİLMEZ

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, iki pozisyonu da Sözcü'deki yazısında değerlendirdi.

Toroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hakem penaltıyı görmedi, VAR gördü. Doğru karar verdiler. Oosterwolde’nin Orkun’u ittiği pozisyonda ise öyle penaltı verilmez!"