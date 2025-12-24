Erman Toroğlu: Öyle penaltı verilmez

Erman Toroğlu, Fenerbahçe-Beşiktaş maçını değerlendirirken hakem kararlarıyla ilgili de "Öyle penaltı verilmez" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Kadıköy'de karşı karşıya geldi.
İki takımda da önemli eksikler dikkatleri çekerken, siyah beyazlı takım rakibini deplasmanda 2-1 yendi.
Beşiktaş, maçın 33. dakikasında Cerny ile öne geçti. Fenerbahçe, 43. dakikada Asensio ile beraberliği sağlayınca ilk yarı 1-1 tamamlandı.

2024/11/08/hbfb.jpgİkinci yarıda eşitlik uzatma dakikalarına kadar bozulmadı.
Karşılaşmanın 90+1. dakikasında sahneye bir kez daha çıkan Cerny, topu filelere yolladı ve Beşiktaş sahadan 2-1 galip ayrıldı.

HAKEM OĞUZHAN ÇAKIR DAMGASINI VURDU

Derbiye maçı yöneten hakem Oğuzhan Çakır damgasını vurdu.
Çakır, verdiği ve vermediği kararlar nedeniyle eleştirilirken, 2 penaltı tartışması dikkat çekti.

2024/11/08/hbbjk.jpgFenerbahçe lehine verilen penaltıyı Asensio gole çevirdi.
Beşiktaş cephesi ise Orkun'un bir pozisyonda ceza sahasında düşürüldüğünü ileri sürerek penaltı itirazı yaptı. Ancak Çakır oyunu devam ettirdi.

ERMAN TOROĞLU: ÖYLE PENALTI VERİLMEZ

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, iki pozisyonu da Sözcü'deki yazısında değerlendirdi.
Toroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Mustafa Çulcu derbide verilmeyen penaltıyı açıkladıMustafa Çulcu derbide verilmeyen penaltıyı açıkladı

"Hakem penaltıyı görmedi, VAR gördü. Doğru karar verdiler. Oosterwolde’nin Orkun’u ittiği pozisyonda ise öyle penaltı verilmez!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

