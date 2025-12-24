Mustafa Çulcu derbide verilmeyen penaltıyı açıkladı

Yayınlanma:
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ardından MHK eski başkanı Mustafa Çulcu, verilmeyen penaltıyı açıkladı.

Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu’nda oynanan maçta siyah-beyazlılar rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Beşiktaş’ın gollerini 33 ve 90+1’de Cerny kaydetti. Fenerbahçe’nin tek golü ise 43’te Marco Asensio (P) ile geldi.

SERGEN YALÇIN’DAN TEPKİ

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, 83. dakikada Oosterwolde’nin Orkun Kökçü’yü yerde bıraktığı pozisyonun penaltı olduğunu dile getirerek hakem Oğuzhan Çakır’a tepki gösterdi.

Sergen Yalçın açıklamasında "Orkun'un penaltı pozisyonu var, verse kim niye verdin diyebilirsin. Rakibin ki penaltı tamam ama bize yok. Bilal'e kırmızı, rakibe gelince yok, Orkun'a kırmızı, rakibe gelince yok. Burası da Beşiktaş camiası, Anadolu takımı değil. Bunu da bilsin herkes" dedi.

MUSTAFA ÇULCU: NET PENALTI

A Spor yayınında pozisyonu inceleyen MHK eski başkanı Mustafa Çulcu da Oosterwolde’nin Orkun Kökçü’ye müdahalesinin penaltı olduğunu dile getirdi. Çulcu ayrıca kart verilmesi gerektiğini de ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

