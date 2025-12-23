Ahmet Çakar derbideki pozisyonu açıkladı: Net penaltı
Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaşıyor. Chobani Stadyumu'nda oynanan maçta ilk yarı eşitlikle sona erdi.
FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI
Siyah-beyazlılar derbinin 33. dakikasında Cerny'nin attığı gol ile öne geçti. Kalesinde gördüğü gol sonrası ataklarını sıklaştıran Fenerbahçe, VAR uyarısıyla penaltı kazandı.
Gelişen Fenerbahçe atağında Mert Müldür, Tammy Abraham'ın çekmesiyle ceza sahası içerisinde yerde kaldı. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi.
ASENSIO ATTI İLK YARI BERABERLİKLE SONA ERDİ
Penaltı vuruşunda topun başına geçen Marco Asensio, fileleri havalandırmayı başardı. Bu golle beraber ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
"MERT'İN ÇEKİLMESİ NET PENALTI"
Pozisyonu sosyal medya hesabından değerlendiren Ahmet Çakar, kararın doğru olduğunu dile getirdi. Çakar paylaşımında "Sakın yanlış anlaşılmasın kupa maçında Mert’in çekilmesi net penaltı" dedi.