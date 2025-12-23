Derbi öncesi dev Sadettin Saran pankartı: Taraftarlar başkanına sahip çıktı

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi sarı-lacivertli taraftarlar, Sadettin Saran'a destek verdi.

Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Chobani Stadyumu’nda oynanan derbi mücadelesi için on binlerce taraftar, tribünlerdeki yerini aldı.

Ahmet Çakar derbi öncesi Fenerbahçe'nin kararına çok kızdı: Kabul edilemezAhmet Çakar derbi öncesi Fenerbahçe'nin kararına çok kızdı

SADETTİN SARAN’A DESTEK PANKARTI

Tezahüratlarıyla takımına destek vermeye gelen sarı-lacivertli taraftarlar, Sadettin Saran’ı da unutmadı.

Maç öncesi kale arkası tribününde Sadettin Saran için pankart açıldı. Pankartta “Dik dur eğilme, Fenerbahçe seninle” denildi.

69495bd6c76a96066a681a7c.gif

TRİBÜNLERİ SELAMLADI

Taraftarların desteğinden çok memnun olan Sadettin Saran da yer aldığı locadan tribünleri selamladı.

DERBİDE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Bartuğ Elmaz, Szymanski, Asensio, Oğuz, Kerem.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Salih, Orkun, Rashica, Cerny, Devrim, Abraham

2024/11/08/hbfb.jpg

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Çağlayan Adliyesi’nde ifadesini verdi.

Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Sadettin Saran, kan, tükürük ve saç örneği vermesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Test sonuçları henüz açıklanmazken geçtiğimiz günlerde Saran ve Ela Rümeysa Cebeci’ye ait olduğu iddia edilen konuşmalar paylaşıldı.

İtibar suikastine uğradığını belirten Sadettin Saran, suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

