Ahmet Çakar derbi öncesi Fenerbahçe'nin kararına çok kızdı: Kabul edilemez

Yayınlanma:
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi konuşan Ahmet Çakar, sarı-lacivertlilerdeki duruma sitem etti.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak.

OĞUZHAN ÇAKIR DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla derbiyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Yardımcılığını ise Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Erbil üstlenecek.

TRT'den Fenerbahçelileri kızdıran Galatasaraylıları sevindiren kararTRT'den Fenerbahçelileri kızdıran Galatasaraylıları sevindiren karar

EKSİKLİKLER CAN SIKIYOR

Kritik derbide Fenerbahçe’den Semedo, Edson Alvarez, Archie Brown ve Anderson Talisca sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Geçtiğimiz sezondan cezası bulunan Fred de maçta yer almayacak.

fenerbahce-3-303862.webp

EDERSON VE JHON DURAN İZİN ALDI

Fenerbahçe’den yapılan açıklamaya göre bu isimlere ek olarak Ederson ve Jhon Duran da izinli olduğu gerekçesiyle derbide olmayacak.

2024/11/08/hbfb.jpg

AHMET ÇAKAR’DAN TEPKİ

Derin Futbol programında değerlendirmelerde bulunan Ahmet Çakar, Ederson ve Jhon Duran’ın izinli olmasına tepki gösterdi. Maçın önemini hatırlatan Ahmet Çakar durumu “Kabul edilemez” olarak ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

