TRT'den Fenerbahçelileri kızdıran Galatasaraylıları sevindiren karar

TRT'nin Fenerbahçe ve Galatasaray kararları belli oldu. Fenerbahçeliler kızdı, Galatasaraylılar sevindi.

TRT'nin Fenerbahçe ve Galatasaray'ı ilgilendiren kararları belli oldu. Buna göre; biri var, biri yok.
Türkiye Voleybol Federasyonu, Efeler Ligi'nde 13. haftanın programını açıkladı.
13. haftada Fenerbahçe Medicana, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Gebze Belediyesi ile karşı karşıya gelecek. Yarın oynanacak aaçın başlama saati 14.00.

2024/11/08/hbfb.jpgÇarşamba günü ayrıca Ünye'de saat 15.00'te Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Ziraat Bankkart'ı konuk edecek.

2024/11/07/hbgs.jpgGALATASARAY'IN MAÇI PERŞEMBE GÜNÜ

Ligde Galatasaray HDI Sigorta ise cumartesi günü deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediye ile karşılaşacak. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 17.00'de başlacak.
Cumartesi günü oynanacak diğer maçlar şunlar:

  • 14.00 Gaziantep Gençlik Spor - Rams Global Cizre Bld. (Şahinbey - TVF Voleybol TV)
  • 14.30 Halkbank - İstanbul Gençlik (TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu - TRT Spor Yıldız)
  • 16.30 İBB Spor Kulübü - Spor Toto (İBB Cebeci Spor Komp. - TVF Voleybol TV)
  • 17.00 Altekma - On Hotels Alanya Bld. (TVF Atatürk Voleybol Salonu - TVF Voleybol TV)

FENERBAHÇE YOK, GALATASARAY VAR

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun programda belirttiğine göre; TRT Fenerbahçe'nin maçını yayınlamayacak. Fenerbahçe'nin maçı TVF Voleybol TV'den yayınlanacak.

Galatasaray'ın Bursa Büyükşehir Belediye ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma ise TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak ekrana gelecek.
TRT'nin ve federasyonun bu kararı Fenerbahçelileri kızdırırken Galatasaraylıları sevindirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

