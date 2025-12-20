Galatasaray'ın çok gizli transferini TRT'de açıkladılar: Tesislere bile geldiği ortaya çıktı

TRT Spor yorumcusu Barış Yurduseven, Galatasaray'ın transfer gündemine dair flaş bir gelişme aktardı.

''ÇOK GİZLİ BİR GÖRÜŞME YAPILDI''

Yurduseven, Galatasaray'ın görüşme yaptığı oyuncuyu tesislere getirdiği aktararak, ''Galatasaray transfer dönemini hareketli geçiriyor. Direkt kadroya etki edecek ve genç oyuncularla görüşüyorlar. Hoffenheim'den Umut Tohumcu var.

Galatasaray Can Armando Güner'i İstanbul'a getirdi

Mönchengladbach'tan Can Armando Güner var. Bir tarafı Arjantinli oyuncu. Galatasaray, geçen haftalarda oyuncuyu İstanbul'a getirdi ve çok gizli bir görüşme yapıldı. Çok yetenekli genç bir oyuncu. Galatasaray elini çabuk tuttu ve temaslar kurdu. Galatasaray iki oyuncuyla da ciddi ilgileniyor." dedi.

Barış Yurduseven'in diğer sözleri şu şekilde: