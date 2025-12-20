Son dakika| Sadettin Saran adliyede

Son dakika| Sadettin Saran adliyede
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ifade vermek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran 'şüpheli' sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye ifadeye çağırıldı.

Saran'ın evinde arama yapıldığı belirtildi. Öte yandan Sadettin Saran’a yöneltilen suçlamaların 'Uyuşturucu madde temin etmek' ve 'Uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak' olduğu öğrenildi.

GECE SAATLERİNDE İSTANBUL'A GELDİ

Yurt dışında bulunan Sadettin Saran, savcılığa ifade vermek için gece saatlerinde özel uçakla İstanbul'a geldi.

Saran, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde Fenerbahçeli taraftarlar tarafından karşılandı.

SARAN'I, TARAFTARLAR KARŞILADI

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırılan ve yurt dışında bulunan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın özel uçağı gece saatlerinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Saran, terminal çıkışında Fenerbahçeli taraftarlar tarafından sloganlarla karşılandı.

SADETTİN SARAN ADLİYEDE

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

