Son dakika| Sadettin Saran adliyede
'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran 'şüpheli' sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye ifadeye çağırıldı.
Saran'ın evinde arama yapıldığı belirtildi. Öte yandan Sadettin Saran’a yöneltilen suçlamaların 'Uyuşturucu madde temin etmek' ve 'Uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak' olduğu öğrenildi.
Sadettin Saran hakkındaki suçlamalar belli oldu
GECE SAATLERİNDE İSTANBUL'A GELDİ
Yurt dışında bulunan Sadettin Saran, savcılığa ifade vermek için gece saatlerinde özel uçakla İstanbul'a geldi.
Saran, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde Fenerbahçeli taraftarlar tarafından karşılandı.
SARAN'I, TARAFTARLAR KARŞILADI
'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırılan ve yurt dışında bulunan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın özel uçağı gece saatlerinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Saran, terminal çıkışında Fenerbahçeli taraftarlar tarafından sloganlarla karşılandı.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne geldi.
Kaynak:Haber Merkezi / DHA