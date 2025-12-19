Sadettin Saran hakkındaki suçlamalar belli oldu

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye ifadeye çağrıldı.

Sadettin Saran, 'şüpheli' sıfatıyla ifade verecek.

Saran hakkında herhangi bir yakalama kararı çıkartılmazken, evinde arama yapıldı.

BASKETBOL MAÇI İÇİN YURT DIŞINDAYDI

Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın EuroLeague'de dün oynadığı Milano maçı için İtalya'da bulunan Sadettin Saran'ın Türkiye'ye geldikten sonra Adalet Sarayı'na götürülerek ifadesi alınacak.

İfadeye çağrılan Sadettin Saran'dan ilk açıklama

SARAN'IN İLK AÇIKLAMASI

Sadettin Saran, konuyla ilgili Sözcü'ye yaptığı açıklamada, ''Yarın sabah Türkiye'ye döneceğim ve ifademi vereceğim. Hiçbir şeyden çekinmiyorum'' dedi.

SUÇLAMALAR BELLİ OLDU

Sadettin Saran'a iki ayrı suçlama yöneltildi.

Saran’a yöneltilen suçlamaların “uyuşturucu madde temin etmek ve uyuşturucu madde kullanılmasına imkân sağlamak” olduğu öğrenildi.