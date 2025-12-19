İfadeye çağrılan Sadettin Saran'dan ilk açıklama

Uyuşturucu soruşturmasının kapsamı genişletilmeye devam ediyor.

İş insanı ve Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Yurt dışında bulunan Saran, Türkiye'ye dönünce polis eşliğinde havalimanından alınıp ifade vermeye götürülecek.

Ayrıca polisler tarafından Sadettin Saran'ın evinde arama da yapıldı.

Sadettin Saran ifadeye çağrıldı!

FENERBAHÇE BEKO'NUN MAÇINI İZLEMEYE GİTTİ

Yurt dışı yasağı kaldırılan Sadettin Saran, Fenerbahçe Beko'nun dün EuroLeague'de Milano ile oynadığı mücadeleyi izlemek için İtalya'ya gitti.

SARAN'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ifadeye çağrılması ile ilgili ilk kez konuştu.

''HİÇBİR ŞEYDEN ÇEKİNMİYORUM''

Sözcü TV'ye açıklama yapan Sadettin Saran, "Yarın sabah Türkiye'ye döneceğim. Hiçbir şeyden çekinmiyorum" ifadelerini kullandı.