Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve kanalın spikeri Ela Rumeysa Cebeci'nin gözaltına alınmasıyla gündeme düşen uyuşturucu operasyonu tutuklama kararlarının ardından dosyada ismi geçenlerle herkesi şaşırttı.

Operasyonun sonraki adımı merak konusu olurken Cem Küçük, canlı yayında konuşmuş, isim vermeden, savcılığın büyük bir ismi uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alacağı mesajını vermişti. O sözlerin ardından Sadettin Saran hakkında ifadesi alınmak üzere gözaltı kararı çıkarılmıştı. Saran ek deliller gerekçe gösterilerek yeniden gözaltına alındı.

Hürriyet'in magazin yazarı Cihan Şensözlü'nün de tutuklu bulunduğu operasyonda yeni büyük ismi Şensözlü'nün ifadesinin ortaya çıkaracağını iddia eden Cem Küçük, bu kez "Türkiye'nin en büyük holdinglerinin varislerinin" alınacağını söyledi.

Cem Küçük'ün isim vermeden gözaltına alınacakları "büyük isim" adıyla vermesini eleştiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, sert çıkıştı.

Saran'ın gözaltı sürecinde yapılan haberleri eleştiren Hakan, "büyük isim" açıklamalarını fetiş olarak değerlendirirken şunları yazı:

Operasyonda bir isim gözaltına alınıyor. Hemen ardından “Bu ne ki? Bundan büyük bir isme dokunulacak” diyorlar. Operasyonda büyük bir isim gözaltına alınıyor. Hemen ardından “Bu ne ki? Daha büyük bir isme gidilecek” diyorlar. Daha büyük bir isim gözaltına alınıyor. Hemen ardından “Bu ne ki? Çok daha büyük bir isme gidilecek” diyorlar.

Bazılarında gerçekten de "büyük isim” fetişizmi var, bunu anladık.