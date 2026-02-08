Ali Koç ile Murat Ülker anlaştı: Efsane geri dönüyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de forma göğüs sponsorluğu belirsizliği geçtiğimiz haftalarda sona erdi.

OTOKOÇ İLE YOLA DEVAM

Sarı-lacivertliler yaptığı açıklamayla Otokoç ile yola devam edileceğini duyurdu. Açıklamada "Kulübümüz ile Otokoç Otomotiv arasındaki forma göğüs sponsorluğu anlaşmamız yenilendi. Futbol A takımımızın yurt içi organizasyonlarda forma göğüs sponsoru olan Otokoç Otomotiv ile iş birliğimiz, 2026-2027 sezonunu kapsayacak şekilde yenilenmiştir. Kulübümüzün değerlerine ve hedeflerine duyulan güvenin bir göstergesi olan bu iş birliğinin, Fenerbahçe'mizin 120. yılında da devam etmesinden memnuniyet duyuyoruz. Türk sporuna ve kulübümüze verdikleri destek için Otokoç Otomotiv'e teşekkür ederiz" denildi.

MURAT ÜLKER DESTEK VERMEYE HAZIRDI

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Ali Koç’un sponsorluktan çekilme ihtimaline karşı Murat Ülker ile anlaşmıştı. Ali Koç’un sponsorluğa devam kararı almasıyla Murat Ülker ile yapılan anlaşma boşa düştü.

ÜLKER BASKETBOLA DÖNÜYOR

Ahmet Konanç’ın haberine göre yaşananlar üzerine Sadettin Saran, Ali Koç ve Murat Ülker bir tele-konferans görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede Ülker’in basketbola sponsor olması tartışıldı.

Ahmet Konanç’ın paylaşımı şu şekilde:

Ali Koç, "Ben sponsorluk bütçemi aralık ayında hazırladım, forma göğüs 'otokoç' olarak devam etmek istiyorum" dedi.

Oraya reklam girmeye hazırlanan Murat Ülker bundan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Ali Koç, "Murat bey dilerseniz siz de basketbola katkıda bulunun dedi. Başkan Sadettin Saran da iki önemli isme teşekkür etti.

Gelecek sezon Fenerbahçe ÜLKER adının yeniden oluşması gündemde...

FENERBAHÇE ÜLKER BİRLEŞMESİ BAŞARI GETİRDİ

Murat Ülker, 2006-2007 sezonunun başında Ülkerspor ile Fenerbahçe’nin birleşmesini sağlamış ve maddi destek vermişti.

FENERBAHÇE ÜLKER'İN BAŞARILARI

2006-2015 yılları arasında Fenerbahçe Ülker adıyla mücadele eden takım 9 yılda 5 lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası ve 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanarak efsaneleşti.