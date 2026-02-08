Transfer dönemi kapanınca Fenerbahçe imzayı açıkladı: Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti

Süper Lig'de ara transfer dönemi sona ererken Fenerbahçe'den iç transfer hamlesi geldi. Sarı-lacivertliler, Anderson Talisca ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe'den konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Brezilyalı oyuncumuz Anderson Talisca'nın sözleşmesi 2027-2028 sezonunun sonuna kadar uzatıldı. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde oyuncumuza Yönetim Kurulu Üyemiz Ertan Torunoğulları, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ömer Topbaş ve Turgay Terzi ile Sportif Direktörümüz Devin Özek eşlik etti.

"ACUN ILICALI'YA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Acun Ilıcalı'nın transferdeki payına dikkat çeken Anderson Talisca, "Bu kulüpte 2 sezon daha forma giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Başkanımıza, Yönetim Kurulumuza ve benimle birlikte çalışan, kulüpte çalışan herkese çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Acun (Ilıcalı) da benim buraya gelmemde çok önemli birisiydi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Deniz ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Bu formayla sahada mücadele ederek, goller atarak; takımıma yardım etmek için sabırsızlanıyorum. Hazırım" dedi.