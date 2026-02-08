Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı devirdi: 2 sayı farkla kazandı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Galatasaray MCT Technic'i konuk eden Fenerbahçe Beko parkeden 79-77' galip ayrılmayı başardı.

Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Galatasaray MCT Technic ile karşı karşıya geldi.

DERBİDE KAZANAN FENERBAHÇE

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, ezeli rakibini 79-77 mağlup etmeyi başardı.

POZECCO SON ÇEYREKTE İHRAÇ EDİLDİ

Galatasaray MCT Technic Başantrenörü Gianmarco Pozecco, son çeyrekte, ikinci teknik faulle ihraç edildi.

FENERBAHÇE'DEN 19. GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, ligdeki 19. galibiyetini elde etti. Galatasaray MCT Technic ise 8. kez mağlup oldu.

Icardi'nin gidebileceği takımı açıkladılar: İspanyollar fırsatı kaçırmadıIcardi'nin gidebileceği takımı açıkladılar: İspanyollar fırsatı kaçırmadı

DETAYLAR

Hakemler: Özlem Yalman, Fatih Arslanoğlu, Batuhan Söylemezoğlu

Fenerbahçe Beko: Horton-Tucker 12, Boston 6, Biberovic 21, Melli 6, Birch 7, Metecan Birsen 1, Baldwin 7, Emre Ekşioğlu, De Colo 8, Onuralp Bitim 6, Jantunen 5

Galatasaray MCT Technic: Can Korkmaz 7, Petrucelli 5, Gillespie 10, Palmer 16, White 6, Robinson 14, McCollum 5, Meeks 7, Rıdvan Öncel, Buğrahan Tuncer 5, Muhsin Yaşar 2

1. Periyot: 13-20

Devre: 32-33

3. Periyot: 52-57

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

