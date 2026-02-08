Icardi'nin gidebileceği takımı açıkladılar: İspanyollar fırsatı kaçırmadı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da Mauro Icardi’nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Taraflar arasında yeni sözleşme için görüşmeler devam ederken henüz bir sonuç alınamadı.

REAL BETIS ICARDI’Yİ İSTİYOR

Oyuncunun takımdaki geleceği merak konusu olurken İspanyol basınından sürpriz bir iddia geldi. Fichajes’in haberine göre, La Liga ekiplerinden Real Betis, Mauro Icardi’yi transfer etmek için harekete geçti.

HENÜZ TEKLİF YAPILMADI

Henüz resmi teklifin yapılmadığı belirtilirken Real Betis’in oyuncuyla çok ciddi bir şekilde ilgilendiği kaydedildi. Mauro Icardi’nin de İspanya’da oynamaya sıcak bakacağı vurgulandı.

Rize'de Galatasaray'a Icardi sürprizi

SÖZLEŞME SÜRESİNDE ANLAŞAMADILAR

Galatasaray ile Mauro Icardi’nin menajeri Elia Pino bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda sarı-kırmızılılar, 1 yıllık sözleşme önerirken Pino, 2 yıllık kontrat talep etti.