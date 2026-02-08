Icardi'nin gidebileceği takımı açıkladılar: İspanyollar fırsatı kaçırmadı

Icardi'nin gidebileceği takımı açıkladılar: İspanyollar fırsatı kaçırmadı
Yayınlanma:
Galatasaray'da sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi için Real Betis devreye girdi. İspanyolların yakında resmi teklifi yapması bekleniyor.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da Mauro Icardi’nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Taraflar arasında yeni sözleşme için görüşmeler devam ederken henüz bir sonuç alınamadı.

REAL BETIS ICARDI’Yİ İSTİYOR

Oyuncunun takımdaki geleceği merak konusu olurken İspanyol basınından sürpriz bir iddia geldi. Fichajes’in haberine göre, La Liga ekiplerinden Real Betis, Mauro Icardi’yi transfer etmek için harekete geçti.

aa-20251122-39779364-39779356-galatasaray-genclerbirligi-1.webp

HENÜZ TEKLİF YAPILMADI

Henüz resmi teklifin yapılmadığı belirtilirken Real Betis’in oyuncuyla çok ciddi bir şekilde ilgilendiği kaydedildi. Mauro Icardi’nin de İspanya’da oynamaya sıcak bakacağı vurgulandı.

Rize'de Galatasaray'a Icardi sürpriziRize'de Galatasaray'a Icardi sürprizi

SÖZLEŞME SÜRESİNDE ANLAŞAMADILAR

Galatasaray ile Mauro Icardi’nin menajeri Elia Pino bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda sarı-kırmızılılar, 1 yıllık sözleşme önerirken Pino, 2 yıllık kontrat talep etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı
Saran dev imzayı attı: Resmen açıklandı
Resmen açıklandı
Saran dev imzayı attı
Böbrek yetmezliğine neden oluyor: Sinsi sinsi ilerliyor
Böbrek yetmezliğine neden oluyor
Sinsi sinsi ilerliyor
Yüzlerce hesaba yanlışlıkla 44 milyar dolar gitti
Yüzlerce hesaba yanlışlıkla 44 milyar dolar gitti
Kalyon ve Cengiz Suriye yolunda! 7 milyarlık projeyi Bakan Bayraktar duyurdu
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
Spor
Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı devirdi: 2 sayı farkla kazandı
Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı devirdi: 2 sayı farkla kazandı
Maç 114 dakika sürdü: Bursaspor bunu beklemiyordu
Maç 114 dakika sürdü: Bursaspor bunu beklemiyordu