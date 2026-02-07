Rize'de Galatasaray'a Icardi sürprizi

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak Galatasaray, karşılaşma için kente geldi.

Galatasaray, Süper Lig’in 21’inci haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Sarı - Kırmızılı kafileyi taşıyan uçak saat 18.00 sıralarında Rize - Artvin Havalimanı'na indi. Galatasaray kafilesini havalimanında taraftarlar karşıladı.

GALATASARAY'A ICARDI SÜRPRİZİ

Kafileyi karşılayan bir taraftarın kara kalemle çizdiği Mauro Icardi resmi yoğun ilgi gördü. Kafile daha sonra kendilerini bekleyen otobüse binerek konaklayacağı otele geldi.

Sarı - Kırmızılıların, Rizespor maçı kamp kadrosunda ise şu oyuncular yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Noa Lang, Wifried Singo ve Sacha Boey. (DHA)