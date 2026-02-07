Rize'de Galatasaray'a Icardi sürprizi

Rize'de Galatasaray'a Icardi sürprizi
Yayınlanma:
Galatasaray'ı zorlu Rize deplasmanında Sarı Kırmızılı taraftarlar karşıladı. Performansıyla RAMS Park'ta zaman zaman tepki gösterilen Icardi, Rize'de büyük ilgi gördü.

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak Galatasaray, karşılaşma için kente geldi.
Galatasaray, Süper Lig’in 21’inci haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
Sarı - Kırmızılı kafileyi taşıyan uçak saat 18.00 sıralarında Rize - Artvin Havalimanı'na indi. Galatasaray kafilesini havalimanında taraftarlar karşıladı.

GALATASARAY'A ICARDI SÜRPRİZİ

Kafileyi karşılayan bir taraftarın kara kalemle çizdiği Mauro Icardi resmi yoğun ilgi gördü. Kafile daha sonra kendilerini bekleyen otobüse binerek konaklayacağı otele geldi.galatasaray-kafilesi-rizede-1156475-343408.jpg

Sarı - Kırmızılıların, Rizespor maçı kamp kadrosunda ise şu oyuncular yer alıyor:
Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Noa Lang, Wifried Singo ve Sacha Boey. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
Böbrek yetmezliğine neden oluyor: Sinsi sinsi ilerliyor
Böbrek yetmezliğine neden oluyor
Sinsi sinsi ilerliyor
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
Selin can aldığı İzmir için kritik uyarı! Meteoroloji saat verdi
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet: Hepsi kontak kapattı
Hepsi kontak kapattı
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet
Emlak vergileri 3 kat arttı: Tapuda işlemler kilitlendi
Emlak vergileri 3 kat arttı
Tapuda işlemler kilitlendi
Kışlık çorap muhabbeti: Emekliliğin tadı sıcacık ayaklarla çıkar
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
İstanbul'dan 9 saatte deprem bölgesine giden TIR şoförü konuştu: Kadranı peçeteyle kapattım
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Spor
Marmaris'te denizi kapladılar: 4 ayak kaldı
Marmaris'te denizi kapladılar: 4 ayak kaldı
Beşiktaş'tan THY'ye izin yok
Beşiktaş'tan THY'ye izin yok
Amedspor 5.5 saat sonra lider oldu
Amedspor 5.5 saat sonra lider oldu