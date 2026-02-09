CHP'li belediye başkanı ifadeye çağrıldı

CHP'li belediye başkanı ifadeye çağrıldı
Yayınlanma:
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin bir sosyal medya yazışması üzerinden yapılan şikayetin ardından hakkında başlatılan bir soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Giresun'un Görele ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede, hakkında başlatılan bir soruşturma kapsamında savcılık tarafından ifade vermeye çağrıldı.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Giresun'un Görele ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin hakkında başlatılan bir soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

ŞİKAYET ÜZERİNE ÇAĞRILDI İDDİASI

İddiaya göre Dede, sosyal medya üzerinden yapılan bir yazışma nedeniyle yapılan şikayet sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcılığı'na ifade vermek üzere çağrıldı.

ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Savcılık talimatıyla ifadeye çağrılan Başkan Hasbi Dede, akşam saatlerinde Görele Adliyesi'ne gitti. Belediye Başkanı Dede'nin, savcılıkta ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Soruşturmanın detaylarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, adli sürecin devam ettiği belirtildi.

Kaynak:DHA

