Bosna Savaşı'ndaki 'insan avı' soruşturmasında yeni gelişme! 1 kişi ifadeye çağrıldı

1992-1995 yılları arasında Bosna Savaşı sırasında başkent Saraybosna’da yaşanan kuşatma dönemine dair İtalya’da yeni bir gelişme geldi. Milano Cumhuriyet Başsavcılığı, “hafta sonu keskin nişancıları” olarak bilinen kişilerle ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında 1 kişiyi sorguya çağırdı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Pordenone’de yaşayan 80 yaşındaki eski bir kamyon şoförü, 9 Şubat’ta Milano’da sorgulanacak. Soruşturmayı yürüten savcı Alessandro Gobbis, söz konusu kişinin tekraren kasten öldürme suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu ve kuşatma sırasında Saraybosna’yı çevreleyen tepelerden silahsız sivillere, kadınlar, çocuklar ve yaşlılar da dahil, ateş açmakla suçlandığını belirtti.

'Sırp askerler parayla sattı!' Bosna Savaşı'nda korkunç 'keskin nişancı turizmi' iddiası

İddiaya göre, şüpheli 1990’lı yıllarda Saraybosna’da sivilleri hedef aldığı eylemlerini başkalarına övünerek anlatmıştı. Soruşturma çerçevesinde, bu kişinin başka kişilerle birlikte aynı suç planını uyguladığı da belirtildi.

İtalyan gazeteci-yazar Ezio Gavazzeni, Saraybosna Kuşatması ile ilgili topladığı belgeler ışığında Şubat 2025’te Milano Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuştu. Başsavcılığın bu şikayeti değerlendirmesinin ardından, Kasım 2025’te soruşturma başlatılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Bosna Hersek’teki kuşatma sırasında Sırp keskin nişancılar tarafından hedef alınan sivillerle ilgili görüntüler 2021’de ortaya çıkmış ve kentte yaşanan trajediyi bir kez daha gözler önüne sermişti. 6 Nisan 1992’de başlayan kuşatma boyunca Saraybosna’da 11 bin 541 sivil yaşamını yitirmiş, bunların 1.601’i çocuk olmuştu. Kentin tarihi ve kültürel yapısı ile altyapısı büyük zarar gördüğü ifade edilmişti. (AA)