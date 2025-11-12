'Sırp askerler parayla sattı!' Bosna Savaşı'nda korkunç 'keskin nişancı turizmi' iddiası

Milano savcıları, 1990'lardaki Bosna Savaşı sırasında yaşanan ve "keskin nişancı turizmi" olarak adlandırılan iddiaları soruşturmaya başladı. İddialara göre, İtalyanlar da dahil olmak üzere çeşitli ülkelerden gruplar, Saraybosna kuşatması sırasında sivil hedefleri vurmak için Sırp askerlerine para ödemişti.

SAVAŞIN EN KORKULAN UNSURU

1992-1996 yılları arasında süren ve modern tarihin en uzun kuşatması olan Saraybosna kuşatmasında, sürekli bombardıman ve keskin nişancı ateşi sonucunda 10 binden fazla sivil hayatını kaybetti. Keskin nişancılar, bir video oyunu veya safariymiş gibi, sokaktaki insanları ve çocukları rastgele vurarak kuşatma altındaki yaşamın en korkulan parçası haline gelmişti.

ZENGİN "TURİSTLER" İDDİASI

The Guardian’ın haberinde yer alan araştırmacı Ezio Gavazzeni'nin iddialarına göre, İtalyanlar, Almanlar, Fransızlar ve İngilizler de dahil olmak üzere birçok Batılı, "zevk için" sivil avlama fırsatına büyük miktarlarda para ödüyordu. Gavazzeni, "Siyasi veya dini motivasyonlar yoktu. Onlar eğlence ve kişisel tatmin için oraya giden zengin insanlardı" ifadelerini kullandı.

MİLANO SAVCILARI DEVREDE

Alessandro Gobbi liderliğindeki Milano savcılığı, zulüm ve alçakça motiflerle ağırlaştırılmış kasıtlı cinayet suçlamasıyla bir soruşturma başlattı. Soruşturma, yazar Ezio Gavazzeni'nin yasal şikayeti ve Saraybosna'nın eski Belediye Başkanı Benjamina Karić'in gönderdiği bir rapor ile başladı.

BELGESEL VE TANIKLIKLAR

Gavazzeni, iddiaları araştırmaya 2022 yapımı "Sarajevo Safari" belgeselini izledikten sonra başladığını belirtti. Belgeselde, eski bir Sırp askeri ve bir müteahhit, Batılı grupların sivilleri vurduğunu iddia etmişti. Gavazzeni, topladığı kanıtları savcılığa sunduğunu ve önümüzdeki haftalarda bazı İtalyan şüphelilerin sorgulanmasının beklendiğini ifade etti.