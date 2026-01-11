Ateşkes kağıt üzerinde kaldı: İsrail Gazze'yi dört bir yandan bombalıyor!

İsrail ordusu, uluslararası toplumun gözü önünde Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırılarına devam ediyor. 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen sahada değişen bir şey yok; İsrail ihlallerini sürdürüyor, Gazze halkı ölümle burun buruna yaşamaya çalışıyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığı bilgilere göre, İsrail işgal güçleri Gazze'nin dört bir yanını hedef aldı. Saldırıların şiddeti, sivil yerleşimlerin ve mülteci kamplarının hedef alınmasıyla bir kez daha gözler önüne serildi.

MÜLTECİ KAMPINA BOMBA YAĞDI

İsrail’e ait savaş uçakları, Gazze’nin orta kesiminde binlerce sivilin sığındığı Bureyc Mülteci Kampı’nın doğusundaki birçok bölgeyi bombaladı. Güneyde ise Refah kentinin güneybatısındaki alanlar hava saldırılarının hedefi oldu.

KARADAN VE DENİZDEN ABLUKA

Sadece havadan değil, karadan ve denizden de ölüm yağıyor. İsrail topçuları Gazze kentinin doğusundaki Tuffah ve Zeytun mahallelerini hedef alırken, kuzeyde Cibaliya’nın doğusu ile Beyt Lahiya’da savaş uçakları bazı binaları havaya uçurdu. Bu saldırılar, topçu bombardımanıyla eş zamanlı yürütüldü.

İsrail donanmasına ait savaş gemileri de Gazze’nin kuzeyindeki kıyı bölgelerine çok sayıda top mermisi ateşleyerek ablukayı denizden de sürdürdü.