Türk askeri Gazze'de olacak mı? ABD'li Büyükelçi net konuştu

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Gazze'deki ateşkes sürecinde oluşturulması beklenen "Barış Konseyi"nde Türk askerinin görev alıp almayacağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İsrail'in mevcut çekinceleri sürdüğü müddetçe Türkiye'nin bölgede olmayacağını söyledi.

TÜRK ASERİ GAZZE'DE OLACAK MI?

ABD Basını, Başkan Donald Trump'ın Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin ikinci aşaması kapsamında oluşturulacak "Barış Konseyi"ne başkanlık edeceğini öne sürdü.

Söz konusu haberlerde Türkiye'nin de bu konseyde görev yapacağının da iddia edilmesi ile İsrail basınında da "Türkiye, Gazze'ye konuşlanacak güçleri eğitiyor" şeklinde bir iddia ortaya atıldı.

ABD'nin İsrail Büyükeliçisi Mike Huckabee

Dünya gündeminde geniş yer bulan iddialar ile ilgili ABD'nin İsrail Büyükeliçisi Mike Huckabee'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

İsrail merkezli Kan News'e konuşan Huckabee "Türk askeri Gazze'de olacak mı?" sorusuna yanıt verdi.

"İSRAİL'İN BU KONUDA ÇEKİNCELERİ VAR"

Tel Aviv yönetiminin bu konuda endişlerinin olduğunu belirten Büyükelçi, "Görebildiğim kadarıyla, İsrail'in mevcut çekinceleri sürdüğü müddetçe 'Tabii, Türkler gelsin' diyecek bir isteklilik olmayacak" dedi.

İsrail'in çekincelerinin nedeninin ise Türkiye tarafından yapılan açıklamalar olduğunu belirten Mike Huckabee, "İsrail'in bu çekincelere sahip olmasının nedeni Türkiye'nin söyledikleri ve Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden canlandırmaktan bahsetme biçimleridir" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

