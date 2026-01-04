İsrail’den Türkiye için F-35 açıklaması: İleri teknoloji yer almayacak

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Sharren Haskel, Türkiye’nin satın almak istediği F-35 savaş uçaklarında İsrail’e ait “ileri teknolojinin” yer almayacağını söyledi. Haskel, İsrail’in bu konuda net bir tutumda bulunduğunu ifade ederek Washington ile Ankara arasında olası bir anlaşmaya karşı olduklarını bildirdi.

Yunanistan’da yayımlanan Kathimerini gazetesine açıklamalarda bulunan Haskel, F-35’lerde kullanılan yüksek teknolojinin önemli bir bölümünün İsrail menşeli olduğunu ifade ederek “Bu teknoloji, Türkiye’nin alabileceği F-35’lerde bulunmayacak” ifadelerini kullandı.

Haskel, İsrail’in, ABD ile Türkiye arasında F-35’ler konusunda yapılabilecek bir anlaşmaya temkinli ve olumsuz yaklaştığını kaydetti.

“ANLAŞMANIN UYGULANMASI İÇİN HAZIRLIK YAPIYORUZ”

Haskel, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail arasındaki üçlü iş birliğinin Tel Aviv açısından stratejik önem taşıdığını ifade ederek bölgedeki “yapıcı güçlerle” çalışmak istediklerini belirtti.

Haskel, İsrail–GKRY arasındaki elektrik bağlantısının ilk aşamasının hayata geçirilmesine karar verdiklerini söyleyerek “Yunanistan ve GKRY arasındaki süreçlerin tamamen netleşmesini beklemiyoruz. İsrail olarak kendi sorumluluğumuzu üstleniyor ve anlaşmanın uygulanması için hazırlık yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.