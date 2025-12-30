CHP'den Erdoğan'a F-35 ve Trump çağrısı! "Türkiye'nin bağımsızlığını ilgilendiriyor"

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Trump’ın İsrail Başbakanı Netanyahu’ya “Türkiye F-35’lerle saldırmayacak” garantisi verdiği iddiasına tepki gösterdi.

"“Biz şimdi Trump’ın sözüne itibar ederek hareket edemeyiz. Çünkü çok farklı açıklamaları var" sözleri ile başlayan Emre, Trump’ın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’la olan ilişkisine de değinip “Erdoğan’ın hukuksuzluklarına karşı dünya kamuoyunda meşruiyet sağlandığını” savundu.

Trump ve Netanyahu Florida’da buluştu

Emre, AKP iktidarının dış politikasının da ABD ve Trump çizgisine paralel ilerlediğini belirtti.

ABD’deki son ziyaretinde yaşananlara değinen Emre, “Keşke bu kadar zeki olmasalar demişti. Ama orada olan dikkat edin, gerçeği haykıran NTV muhabiri oldu. ‘Ne aldık biz bu işten?’ dedi. Hiçbir şey almadık.” ifadelerini kullandı.

"ONLAR GARANTİ VERİYOR MU?"

Emre, Türkiye’ye karşı Doğu Akdeniz’de kurulan bloğa dikkat çekerek, Erdoğan’a seslendi:

“Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail, Türkiye’ye karşı bir blok oluşturmuş durumda. Onlar şunu garanti ediyor mu? Biz Türkiye’ye karşı hiçbir zaman F-35 kullanmayacağız diye?”

"ERDOĞAN'A ÇAĞRI"

Erdoğan’ın daha önce “İsrail’in bir sonraki hedefi Türkiye” dediğini hatırlatan Emre, şöyle devam etti:

“Eğer o gün doğruyu söylediyse, bugün de Trump’a desin ki: ‘Sen bunu nasıl bana söylersin? Ben bağımsız bir devletin cumhurbaşkanıyım. Envanterime bir silah aldıysam, kendimi savunmak açısından bunu gerekli her yerde kullanırım.’”

"DOYURUCU AÇIKLAMA GÖREMEDİK"

Emre, sözlerini şöyle tamamladı:

“Biz parasını verirken, sözleşmede böyle bir şart var mı? Bunlar Türkiye’nin bağımsızlığını ve güvenliğini ilgilendiren konular. Şu ana kadar hiçbir doyurucu açıklama görmedik. Hiçbir somut adım da yok. Şu an bu konuda maalesef ciddi hak kaybına uğramış tarafız. Hamasetle kapatılacak gibi de değil.”

Öte yandan Emre konu ile ilgili olarak tam olarak şunları söyledi: