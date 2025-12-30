CHP'den Erdoğan'a F-35 ve Trump çağrısı! "Türkiye'nin bağımsızlığını ilgilendiriyor"
CHP Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Trump’ın İsrail Başbakanı Netanyahu’ya “Türkiye F-35’lerle saldırmayacak” garantisi verdiği iddiasına tepki gösterdi.
"“Biz şimdi Trump’ın sözüne itibar ederek hareket edemeyiz. Çünkü çok farklı açıklamaları var" sözleri ile başlayan Emre, Trump’ın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’la olan ilişkisine de değinip “Erdoğan’ın hukuksuzluklarına karşı dünya kamuoyunda meşruiyet sağlandığını” savundu.
Trump ve Netanyahu Florida’da buluştu
Emre, AKP iktidarının dış politikasının da ABD ve Trump çizgisine paralel ilerlediğini belirtti.
ABD’deki son ziyaretinde yaşananlara değinen Emre, “Keşke bu kadar zeki olmasalar demişti. Ama orada olan dikkat edin, gerçeği haykıran NTV muhabiri oldu. ‘Ne aldık biz bu işten?’ dedi. Hiçbir şey almadık.” ifadelerini kullandı.
"ONLAR GARANTİ VERİYOR MU?"
Emre, Türkiye’ye karşı Doğu Akdeniz’de kurulan bloğa dikkat çekerek, Erdoğan’a seslendi:
- “Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail, Türkiye’ye karşı bir blok oluşturmuş durumda. Onlar şunu garanti ediyor mu? Biz Türkiye’ye karşı hiçbir zaman F-35 kullanmayacağız diye?”
"ERDOĞAN'A ÇAĞRI"
Erdoğan’ın daha önce “İsrail’in bir sonraki hedefi Türkiye” dediğini hatırlatan Emre, şöyle devam etti:
“Eğer o gün doğruyu söylediyse, bugün de Trump’a desin ki: ‘Sen bunu nasıl bana söylersin? Ben bağımsız bir devletin cumhurbaşkanıyım. Envanterime bir silah aldıysam, kendimi savunmak açısından bunu gerekli her yerde kullanırım.’”
"DOYURUCU AÇIKLAMA GÖREMEDİK"
Emre, sözlerini şöyle tamamladı:
- “Biz parasını verirken, sözleşmede böyle bir şart var mı? Bunlar Türkiye’nin bağımsızlığını ve güvenliğini ilgilendiren konular. Şu ana kadar hiçbir doyurucu açıklama görmedik. Hiçbir somut adım da yok. Şu an bu konuda maalesef ciddi hak kaybına uğramış tarafız. Hamasetle kapatılacak gibi de değil.”
Öte yandan Emre konu ile ilgili olarak tam olarak şunları söyledi:
"Yine şunu söyleyelim başta biz şimdi Trump'ın sözüne itibar ederek hareket edemeyiz. Çünkü çok farklı açıklamaları var. İkincisi de Trump'ın Tayyip Bey ile olan ilişkisi Tayyip Bey'in her yaptığı hukuksuzluğa karşın dünya kamuoyunda ona meşruiyeti sağlama yönündeki adımlar. Bunun karşısında da her türlü işte gerek Ortadoğu projesinde olsun gerek dış politikada olsun Amerika'yla Trump'ın görüşleriyle eşdeğer bir dış politika görüyoruz. Şimdi F35 konusu defalardır konuşuluyor. Bir adım görmedik henüz görmüyoruz şu ana kadar. En son Amerika ziyaretinde de karşısına almıştı heyeti. Bunlar çok zeki insanlar. Keşke bu kadar zeki olmasınlar demişti. Ama orada olan dikkat edin gerçeği haykıran NTV muhabiri oldu. Ne aldık biz bu işten dedi? Hiçbir şey almadık. Yani ki Dışişleri Bakanı'nın açıklaması da onu örttü. Şu ana kadar hala almış değiliz. U çakları almış değiliz. Kaybımız telafi edilmiş değil. Bunlar söyleniyor. Mesela Gazze konusunda mikrofon bizde ama masada biz yokuz. Mikrofonu veriyorlar konuş. Masada masada var mıyız? Masada yani o işin konuşulduğu masada yokuz. Dolayısıyla söylenen yapılanlar birbirinin aksı yönde gidiyor. Biz burada ciddi zarar ettik. Yani biz F35 konusunda zarar ettik. Peki orada Tayyip Bey'in de Trump'a şunu söylemesi lazım. Yani Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşıtı bir blok oluşturmuş durumdalar. Yani orada Türkiye'ye karşı bir askeri ve siyasi bir ittifak içindeler. Her gün Yunanistan'dan İsrail'den açıklamalar duyuyoruz. Onlar şunu garanti ediyorlar mı? Biz Türkiye'ye karşı hiçbir zaman F35 kullanmayacağız diye. Hani bizim açımızdan şuydu? Tayyip Bey diyordu ki İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye. Eğer böyleyse, eğer o gün doğruyu söylediyse bugün de Trump'a desin ki sen bunu nasıl bana söylersin? Ben bağımsız bir devletin cumhurbaşkanıyım. Yani ben envanterime bir silah aldıysam kendimi savunmak açısından bunu gerekli her yerde kullanırım. Biz parasını verirken bizden parasını isterken sözleşmede böyle bir şart var mı değerli arkadaşlar? Yani bunlar böyle sıradan işler değil. Türkiye'nin bağımsızlığını ilgilendiren konular ve güvenliğini ilgilendiren konular. Yani şu ana kadar hiçbir doyurucu açıklama görmedik. Hiçbir somut adım görmedik. Şu an bu konuda maalesef ciddi hak kaybına uğramış tarafız. Hamasetle kapatılacak gibi de değil."