X'in ofisine Fransa'da polis baskını! Çocuk istismarı suçlaması yapıldı Elon Musk ifadeye çağrıldı

Elon Musk’a ait X’in Fransa ofislerine, çocuk istismarı içeriği, yasa dışı veri toplama ve Grok üzerinden üretilen cinsel içerikli deepfake’ler nedeniyle Paris Savcılığı siber suçlar birimi tarafından operasyon düzenlendi. Musk ve eski CEO Linda Yaccarino ifadeye çağrıldı. Savcılık, X’i bırakıp LinkedIn ve Instagram’a geçeceğini açıkladı.

Dünyanın en zengin insanlarından olan ve son dönemde Epstein belgelerinde de ismi geçen Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X’in (Eski adı ile Twitter) Fransa’daki ofislerine, Paris Savcılığı’na bağlı siber suçlar birimi tarafından operasyon düzenlendi.

X'E ÇOCUK İSTİSMARI SUÇLAMASI

Operasyon, çocuk istismarı içeriği, yasa dışı veri toplama ve yapay zekâ aracılığıyla üretilen cinsel içerikler nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında yapıldı.

Savcılık, soruşturmanın Ocak 2025’te platformun algoritmasının önerdiği içeriklerin incelenmesiyle başladığını, daha sonra X’in yapay zekâ aracı Grok’u da kapsayacak şekilde genişletildiğini açıkladı.

İnceleme; çocuk istismarı içeriğinin bulundurulması veya dağıtımına iştirak, cinsel içerikli deepfake’lerle kişilik haklarının ihlali ve organize biçimde yasa dışı veri madenciliği iddialarını kapsıyor.

Elon Musk ile yazışmaları ortaya çıktı: Yeni Epstein belgelerinde skandal üstüne skandalElon Musk ile yazışmaları ortaya çıktı: Yeni Epstein belgelerinde skandal üstüne skandal

Açıklamaya göre Elon Musk ve X’in eski CEO’su Linda Yaccarino, Nisan ayında yapılacak duruşmalar için ifadeye çağrıldı. Şirketten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SAVCILIK X'TEN ÇEKİLDİ

Savcılık ayrıca, artık X platformunu kullanmayacağını ve duyurularını LinkedIn ile Instagram üzerinden yapacağını bildirdi. Kararın gerekçesi olarak, Grok kullanılarak üretilen cinsel içerikli görsellerin platformda yayılması gösterildi.

Söz konusu içerikler nedeniyle X ve Musk’ın yapay zekâ şirketi xAI, Avrupa’da da inceleme altında.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

