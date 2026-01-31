Elon Musk ile yazışmaları ortaya çıktı: Yeni Epstein belgelerinde skandal üstüne skandal

ABD Adalet Bakanlığı Yardımcısı Todd Blanche, cuma günü yaptığı açıklamada, çocuk istismarcısı Jeffrey Epstein ile ilgili soruşturmaya dair 3 milyondan fazla sayfalık belgeyi yayımladıklarını duyurdu.

BELGELERDE 2 BİNDEN FAZLA VİDEO YER ALIYOR

Blanche, yayınlanan belgelerin 2 binden fazla video ve 180 binden fazla görüntü içereceğini, bunlara "kapsamlı sansürlemeler" yapıldığını söyledi. Belgelerde ticari pornografi ve Epstein'ın cihazlarından ele geçirilen materyallerin olduğu belirtildi.

ELON MUSK İLE E-POSTA YAZIŞMASI ORTAYA ÇIKTI

Belgeler, Elon Musk'ın Epstein ile daha önce bilinenden daha kapsamlı bağlantılarını ortaya çıkardı. 2012 tarihli bir e-postada Musk, Epstein'ın asistanına, "bizim adamızda en çılgın parti hangi gün/gece olacak?" sorusunu yönelttiği ortaya çıktı.

‘UYGUN ZAMAN VAR MI?’

Bakanlığın yayıml adığı belgelere göre Musk, 13 Aralık 2013'te gönderdiği e-postada Epstein'e hitaben, "Tatillerde Britanya Virjin Adaları/St. Bart's bölgesinde olacağım. Ziyaret için uygun bir zaman var mı?" ifadesini kullandı.

'SİZİN İÇİN HER ZAMAN YER VAR'

Epstein da iki gün sonra verdiği yanıtta yeni yılın başlarının uygun olacağını belirterek, "1'i-8'i arası herhangi bir gün. Duruma göre karar verin. Sizin için her zaman yer var." ifadesini kullandı. Başka bir e-postada ise Epstein, "(Yıl başı sonrası ocak ayının) 2'si veya 3'ü mükemmel olur. Gelip sizi alacağım." dedi.

‘NE ZAMAN GELMELİYİZ?’

Musk, verdiği yanıtta ise önce yıl başı sonrası 2 Ocak gecesi Los Angeles'a geri uçması gerektiğini bildirdi ancak ayrılışını bir gün erteleyebileceğini belirterek, Epstein'e "2'sinde adanıza ne zaman gelmeliyiz?" diye sordu.

TRUMP'IN TİCARET BAKANININ ADADA YEMEĞİ

Dosyalar, dönemin Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in, eşi ve çocuklarıyla birlikte Aralık 2012'de Epstein'ın özel adasında öğle yemeği planladığını gösterdi. Lutnick daha önce Epstein'dan "tiksindiğini" iddia etmişti.

ESKİ PRENS ANDREW'UN ZİYARETİ

E-postalar, eski prens Andrew'in, Epstein'ın New York'taki evinde Aralık 2010'da düzenlenen samimi bir akşam yemeğine katıldığını doğruladı. Konuk listesinde Woody Allen ve George Stephanopoulos gibi isimler de yer alıyordu.

BILL GATES’DEN BELGELERE YALANLAMA

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'in sözcüsü, Epstein dosyalarında yer alan, cinsel yolla bulaşan bir hastalığa yakalandığı da dahil olmak üzere, sansasyonel iddialara yanıt vererek, bunları “kesinlikle saçma ve tamamen yanlış” olarak nitelendirdi.

18 Temmuz 2013 tarihli iki e-posta Epstein tarafından yazılmış şekilde ortaya çıktı, ancak Gates'e gönderilip gönderilmediği belli değil. Her ikisi de Epstein'ın e-posta hesabından aynı hesaba gönderilmiş. Gates ile ilişkili hiçbir e-posta hesabı görünmüyor ve her iki e-posta da imzasız.

Bir e-posta, Bill ve Melinda Gates Vakfı'ndan istifa mektubu olarak yazılmış ve Gates'e “Rus kızlarla cinsel ilişkinin sonuçlarıyla başa çıkmak için” ilaç temin etmek zorunda kalındığından” şikayet ediliyor.

CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIK İDDİASI

“Sevgili Bill” ile başlayan diğer e-posta ise Gates'in bir dostluğu sonlandırmasından şikayet ediyor ve Gates'in cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyonu, o zamanki eşi Melinda'dan da dahil olmak üzere gizlemeye çalıştığına dair daha fazla iddia ortaya atıyor.

Her iki e-posta da Epstein tarafından başka biri adına yazılmış gibi görünüyor.

Pedofil Epstein skandalı genişliyor: 1 milyondan fazla yeni belge ortaya çıktı

‘EPSTEIN GATES’İ TUZAĞA DÜŞÜRMEK İSTEDİ’

Gates'in bir sözcüsü BBC'ye şunları söyledi:

“Hoşnutsuz bir yalancının yaptığı bu iddialar tamamen saçma ve tamamen yanlıştır. Bu belgelerin gösterdiği tek şey, Epstein'ın Gates ile devam eden bir ilişkisi olmadığı için duyduğu hayal kırıklığı ve onu tuzağa düşürmek ve itibarını zedelemek için ne kadar ileri gidebileceğidir.”

Trump'ı şoke eden Epstein protestosu: 'Pedofil koruyucusu' diyen işçiye orta parmak çekti

TRUMP'IN TUTUM DEĞİŞİKLİĞİ

Başkan Donald Trump, 2024 seçim kampanyasında bu dosyaları yayımlayacağına söz vermişti. Ancak göreve geldikten sonra konuyu küçümsedi ve dosyaları talep eden Cumhuriyetçilere sert çıktı. Artan baskı sonucu kasım ayında tutumunu değiştirerek, Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası'nı imzaladı; ancak tartışmayı "Demokratların uydurması" olarak nitelendirdi.