Pedofil Epstein skandalı genişliyor: 1 milyondan fazla yeni belge ortaya çıktı

Yayınlanma:
ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein davasıyla bağlantılı 1 milyondan fazla yeni belgenin daha ortaya çıkarıldığını ve bunların yayınlanmasının haftalar sürebileceğini açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığı, ölümüyle derinleşen soru işaretleri bırakan çocuk istismarcısı pedofil Jeffrey Epstein davasına ilişkin yeni belgeleri kamuoyuna açıklama sürecini sürdürüyor. Yasal son tarihi geçiren Bakanlık gecikmeye karşın belgeleri halen dalga dalga yayımlamayı sürdürüyor. ABD Başkanı Trump’ın isminin birçok defa geçtiği belgelere yönelik Beyaz Saray eleştiri yağmuruna tutulurken, New York'taki federal savcılar, FBI'dan alınan 1 milyondan fazla yeni belgeyi incelediğini duyurdu.

BELGELERİN YAYIMLANMASI HAFTALAR SÜREBİLİR

Adalet Bakanlığı, söz konusu belgeleri “Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası” uyarınca aldığını belirtti. Yapılan açıklamada, “Materyalin hacmi çok büyük olduğu için bu süreç birkaç hafta daha sürebilir” denildi. Bakanlık avukatlarının, mağdurları korumak için gerekli düzenlemeleri yapmak ve belgeleri en kısa sürede yayınlamak üzere çalıştığı ifade edildi.

BELGELERDE TRUMP İLE İLGİLİ İDDİALAR YER ALIYOR

Yayınlanan belgeler arasında, eski Başkan Donald Trump'la ilgili iddialar da dikkat çekti. Bir belgede, Trump'ın "daha önce bildirilenden çok daha fazla kez" Epstein'ın uçağıyla seyahat ettiği öne sürüldü. İddiaya göre, bir uçuşta yanlarında o dönem 20 yaşında bir kişi daha bulunuyordu.

SAHTE BELGE VE VİDEO İDDİALARI

Belge akışı içinde bazı sahte materyallerin de yer aldığı açıklandı. Bakanlık, Epstein'ın hükümlü cinsel istismarcı Larry Nassar'a yazdığı iddia edilen bir mektubun ve Epstein'ın hücresindeki bir videonun sahte olduğunu tespit etti. Bir yetkili, "Yasa gereği gerekli olan her belgeyi üretmeye devam edeceğiz. İnternet dedikodularının gerçekleri gölgelemesine izin vermeyelim" ifadelerini kullandı.

Epstein belgelerinde yine Trump skandalı! 'Başkanımız genç güzellikleri 'kapmaktan' hoşlanıyordu'Epstein belgelerinde yine Trump skandalı! 'Başkanımız genç güzellikleri 'kapmaktan' hoşlanıyordu'

Pedofili skandalı peşini bırakmıyor: Trump Epstein belgeleri sessizliğini ilk defa bozduPedofili skandalı peşini bırakmıyor: Trump Epstein belgeleri sessizliğini ilk defa bozdu

SİYASİ BASKI ARTIYOR

Senato'daki Demokrat Parti Lideri Chuck Schumer, konuya ilişkin bir açıklama yaparak daha fazla şeffaflık talep etti. Schumer, "Adalet Bakanlığı, listede kimlerin yer aldığını, nasıl dahil olduklarını ve neden kovuşturma yapmamayı seçtiklerini daha fazla aydınlatmalıdır" dedi. Sürecin, FBI'ın olası "komplocuları" tespit etme çabalarını da ortaya koyduğu belirtildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

