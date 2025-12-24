Epstein belgelerinde yine Trump skandalı! 'Başkanımız genç güzellikleri 'kapmaktan' hoşlanıyordu'

Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı son dosya dizisi, Epstein'e yönelik soruşturmalarını detaylandıran belgelerin bir bölümünün benzer şekilde yayımlanmasının ardından geldi.

Dosyalar Trump'a daha fazla atıfta bulunmakla birlikte, Epstein'in ekonomist Larry Summers ile ilişkisi ve cinsel istismar suçlusu ve jimnastik koçu Larry Nassar'a gönderdiği mektup hakkında daha fazla ayrıntı da içeriyor.

EPSTEIN'İN BAŞKA İSTİSMARCIYA MEKTUBU ORTAYA ÇIKTI

Son yayımlanan dosyalar arasında, Epstein'in hapisteyken, çok sayıda genç jimnastikçiyi cinsel istismarda bulunmaktan suçlu bulunan ABD jimnastik takımı doktoru Larry Nassar'a gönderdiği bir mektup da bulunuyor.

'BAŞKANIMIZ DA GENÇ KIZLARA DUYDUĞUMUZ SEVGİYİ PAYLAŞIYOR'

Epstein'in ölü bulunmasından 3 gün sonra,13 Ağustos 2019 tarihinde işleme konulan ve “Manhattan Correctional”dan “J Epstein” tarafından cinsel istismarcı “Larry Nassar”a gönderilen mektupta şöyle yazıyor:

"Sevgili L.N., bildiğin gibi, eve ‘kısa yoldan’ döndüm. İyi şanslar! Bir şeyi paylaşıyoruz... genç bayanların tüm potansiyellerine ulaşmaları umuduyla onlara duyduğumuz sevgi ve ilgiyi. [2019 Trump’ın ilk başkanlık döneminde] Başkanımız da genç, çekici kızlara duyduğumuz sevgiyi paylaşıyor. Genç bir güzellik yanından geçtiğinde onu 'kapmak'tan hoşlanıyordu, oysa biz sistemin yemekhanelerinde yemek kapmakla yetiniyorduk. Hayat adil değil. Sevgiler, J. Epstein."

Epstein, 10 Ağustos 2019'da hücresinde ölü bulundu. Ölüm, intihar olarak değerlendirildi.

MEKTUP İNCELENDİ

31 Temmuz 2020 tarihli FBI belgesinde, FBI New York'un laboratuvardan “mektubu Jeffrey Epstein'ın el yazısıyla karşılaştırarak, mektubu yazan kişinin Epstein mi yoksa başka bir bilinmeyen kişi mi olduğunu belirlemek için el yazısı analizi yapmasını” talep ettiği belirtiliyor.

ADALET BAKANLIĞI MEKTUBUN SAHTE OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Salı öğleden sonra, Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada mektubun “geçerliliğini” incelediklerini ve mümkün olan en kısa sürede konuyu takip edeceklerini belirtti. Bir süre sonra Adalet Bakanlığı, kendileri tarafından yayınlanan mektubun sahte olduğunu iddia etti.

NE OLMUŞTU

Trump, son başkanlık kampanyası boyunca Epstein ile ilgili dosyaları yayımlayacağına söz verdi. Bu yaz, Adalet Bakanlığı’nın pedofil milyarder ile ilgili hiçbir dosyayı yayımlamayacağını açıklamasının ardından, Trump yönetimi tepkiyle karşılaştı.

Bu açıklama, bazı Trump destekçileri de dahil olmak üzere iki partinin öfkesini uyandırdı ve Epstein'ın 2004'te aralarının bozulmasından önce en az 15 yıl boyunca dost olduğu Trump ile olan geçmiş bağlarının yeniden incelenmesine yol açtı.

Başkan, Epstein'ın suç faaliyetlerinden haberi olmadığını veya bu faaliyetlere karışmadığını sürekli olarak iddia ediyor ve herhangi bir suçu olmadığını savunuyor.