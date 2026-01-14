Trump'ı şoke eden Epstein protestosu: 'Pedofil koruyucusu' diyen işçiye orta parmak çekti

ABD Başkanı Donald Trump, Detroit Ekonomi Kulübü'nde planlanan konuşmasına gitmeden önce, Michigan'daki bir Ford F-150 fabrikasını ziyaret etti.

İŞÇİDEN BAŞKANA EPSTEIN TEPKİSİ

Fabrika turu sırasında bir işçi, Başkan Trump'a yüksek sesle bağırmaya başladı. İşçinin tam olarak ne dediği net anlaşılamasa da, Epstein dosyalarındaki tutumu ve adının geçtiği belgelere atıfta bulunarak "pedofil koruyucusu" ifadesini kullandığı duyuldu.

İŞÇİYE KÜFRETTİ EL HAREKETİ ÇEKTİ

İşçinin bu ifadesi, Trump'ın hüküm giymiş pedofil Jeffrey Epstein ile geçmişteki ilişkisine ve Adalet Bakanlığı'nın Epstein dosyalarını yavaş bir şekilde yayımlamasına yönelik eleştirilere atıfta bulunuyordu. Trump, işçinin bu çıkışına sert bir tepki gösterdi. Başkan, işçiye küfrederek yanıt verdi ve ardından ona el hareketi yaptı.

TRUMP EPSTEIN İDDİALARINI REDDETMEYİ SÜRDÜRÜYOR

Başkan Trump, Epstein ile olan bağlantısına dair tüm iddiaları reddediyor ve Epstein'ın kaçırma olaylarının ardından onunla ilişkisini kestiği yönündeki açıklamasında ısrarcı. Ancak, ikisi arasındaki bağlantıya dair iddialar ve eleştiriler devam ediyor.