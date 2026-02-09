Niğde'de trafik dehşeti: Tartıştığı iki kişiyi silahla katletti

Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Asmasız Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasının ardından çıkan tartışma, silahlı şiddetle sonuçlanarak iki kişinin ölümüne neden oldu. Tartıştığı iki kişiyi silahla vurarak öldüren şüpheli olay yerinden kaçmasından kısa süre sonra yakalandı.

ÇARPIŞMA TARTIŞMAYA, TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, H.C. ve A.G. idaresindeki iki aracın aynalarının çarpışmasıyla başladı. Kazanın ardından taraflar arasında çıkan tartışma hızla kavgaya dönüştü.

İstanbul göbeğinde silahlı banka soygunu: 112 bin lira çalan şüpheli yakalandı

TRAFİK TARTIŞMASINDA İKİ KİŞİYİ KATLETTİ

Kavga sırasında H.C., silahla A.G. ve yanındaki H.Ç.'yi yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Çiftlik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak her iki yaralı da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sancaktepe'de silahlı çatışma dehşeti! Sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdılar: 5 yaralı

KAÇAN ŞÜPHELİ AKSARAY'DA YAKALANDI

Olaydan sonra kaçan şüpheli H.C., polis ekiplerinin çalışması sonucu Aksaray'da gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gerekli adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.