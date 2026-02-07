Sancaktepe'de silahlı çatışma dehşeti: 5 yaralı

Sancaktepe'de silahlı çatışma dehşeti: 5 yaralı
Yayınlanma:
Sancaktepe'de akşam üzeri iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı silahlı çatışma yaşandı. Silahlı çatışmaya katılan grupların kim oldukları henüz bilinmezken, ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde akşam saatlerinde silahlı çatışma yaşandı. İki grup arasındaki çatışmanın nedeni henüz bilinmezken, çatışmada 5 kişi yaralandı.

Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi Bakan Caddesi'nde akşam üzeri saat 18.50 sıralarında silahlı çatışma yaşandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE ÇATIŞMADA 5 KİŞİ YARALANDI

İki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın nedeni ve çatışanların kim oldukları henüz bilinmezken, yapılan çalışmalardaki ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor.

ÇETELERİN ARTIŞI VE ATEŞLİ SİLAHLARA ERİŞİM SORUNU YAŞANIYOR!

Türkiye'de giderek artan suç olaylarına her gün bir yenisi ekleniyor. Özellikle son dönemlerde sosyal medyanın da etkisiyle "Yeni nesil suç örgütü" olarak adlandırılan çetelerin varlığı, sokakları son derece tehlikeli hale getiriyor.

Ateşli silahlara erişimin kolaylaştığı bu dönemde, suçla mücadele her ne kadar etkin bir şekilde yürütülmeye çalışılsa da söz konusu çete saldırılarının ve özellikle 17-25 yaş grubundaki gençlerden oluşan motosikletli saldırganların mekan kurşunlama eylemlerinin önüne geçilemiyor. Böylesi suç eylemlerinin önüne geçilememesinin en büyük nedenleri arasında ise infaz kanunu gösteriliyor.(DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

