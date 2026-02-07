Tekstil atölyesi kana bulandı: Bir kişi 4 eski iş arkadaşını tabancayla vurdu

Adana'da Ü.A. (26) isimli kişi, eski iş yerinde kız kardeşi hakkında dedikodu yaptıklarını iddia ettiği 4 eski mesai arkadaşına tabancayla ateş açtı. Yaralanan 4 kişi, hastaneye kaldırılırken, dama çıkan şüpheli ise, özel harekat ekipleri tarafından yakalandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişi, eski iş yerindeki 4 mesai arkadaşını tabancayla yaraladı, şüpheli, özel harekat polislerince gözaltına alındı.

KIZ KARDEŞİ İLE İLGİLİ DEDİKODU YAPILDIĞI GEREKÇESİYLE 4 KİŞİYİ VURDU

Merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'nde bulunan eski iş yeri olan tekstil atölyesine giden Ü.A. (26) isimli kişi, burada kız kardeşiyle ilgili dedikodu yaptığını iddia ettiği kişilere tabancayla rastgele ateş etti.

Adile Çam, Enver Gündüz, Adem Şahin ve Murat Coşkun'u yaralayan Ü.A, daha sonra tekstil atölyesinin damına çıktı.

POLİSE DİRENEN ŞÜPHELİ ÖZEL HAREKAT EKİPLERİNCE YAKALANDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralıları Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Damda polise direnen şüpheli Ü.A. ise özel harekat ekiplerince gözaltına alındı.

Üstünden 2 tabanca çıkan zanlı, Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.AA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

