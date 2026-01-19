İki polisin 'eski eş' kavgası sokağı kana buladı

Bilecik kent merkezi, emniyet mensupları arasında yaşanan bir silahlı saldırı olayıyla sarsıldı. Alınan bilgilere göre olay, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru S.Y. ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan meslektaşı H.Ç.’nin karşı karşıya gelmesiyle patlak verdi. İddiaya göre gerilimin fitilini ateşleyen unsur, özel hayatın sınırlarını aştı. Kütahya’da görevli S.Y., eski eşinin evlendiği polis memuru H.Ç. ile Bilecik Bahçelievler Mahallesi Uzun Sokağı'nda karşılaştı.

TARTIŞMA KAVGAYA SÖZLER MERMİYE DÖNÜŞTÜ

İkili arasında sokak ortasında başlayan sözlü gerginlik, kısa sürede kontrolden çıkarak kavgaya dönüştü. Soğukkanlılığını koruması gereken S.Y., tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki tabancaya sarıldı ve meslektaşı H.Ç.’ye ateş etti. Şehrin işlek noktalarından birinde yaşanan dehşet anları sonrası, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALI POLİS HASTANEYE SALDIRGAN POLİS GÖZALTINA

Sıkılan kurşunla bacağından yaralanan polis memuru H.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından acilen Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Meslektaşını, devletin kendisine verdiği yetki ve silahla yaralayan şüpheli polis memuru S.Y. ise olay yerine gelen güvenlik güçlerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.