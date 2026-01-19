İki polisin 'eski eş' kavgası sokağı kana buladı

İki polisin 'eski eş' kavgası sokağı kana buladı
Yayınlanma:
Bilecik sokakları, vatandaşın can güvenliğini sağlamakla görevli iki polis memurunun kanlı hesaplaşmasına sahne oldu. "Eski eş" meselesi yüzünden çıkan tartışmada, devletin zimmetlediği silahlar şahsi husumet için ateşlendi; bir polis memuru, meslektaşını bacağından vurdu.

Bilecik kent merkezi, emniyet mensupları arasında yaşanan bir silahlı saldırı olayıyla sarsıldı. Alınan bilgilere göre olay, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru S.Y. ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan meslektaşı H.Ç.’nin karşı karşıya gelmesiyle patlak verdi. İddiaya göre gerilimin fitilini ateşleyen unsur, özel hayatın sınırlarını aştı. Kütahya’da görevli S.Y., eski eşinin evlendiği polis memuru H.Ç. ile Bilecik Bahçelievler Mahallesi Uzun Sokağı'nda karşılaştı.

aa-20260118-40295232-40295227-bilecikte-bir-polis-memuru-tartistigi-meslektasi-tarafindan-silahla-vurularak-yaralandi-001.jpg

TARTIŞMA KAVGAYA SÖZLER MERMİYE DÖNÜŞTÜ

İkili arasında sokak ortasında başlayan sözlü gerginlik, kısa sürede kontrolden çıkarak kavgaya dönüştü. Soğukkanlılığını koruması gereken S.Y., tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki tabancaya sarıldı ve meslektaşı H.Ç.’ye ateş etti. Şehrin işlek noktalarından birinde yaşanan dehşet anları sonrası, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

aa-20260118-40295232-40295230-bilecikte-bir-polis-memuru-tartistigi-meslektasi-tarafindan-silahla-vurularak-yaralandi-001.jpg

YARALI POLİS HASTANEYE SALDIRGAN POLİS GÖZALTINA

Sıkılan kurşunla bacağından yaralanan polis memuru H.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından acilen Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cinayeti gizlemek için kamyoneti yakmışCinayeti gizlemek için kamyoneti yakmış

Meslektaşını, devletin kendisine verdiği yetki ve silahla yaralayan şüpheli polis memuru S.Y. ise olay yerine gelen güvenlik güçlerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
Türkiye
Yasa dışı bahiste 259 kişi yakalandı
Yasa dışı bahiste 259 kişi yakalandı
Mahkeme milyarlık miras oyununu bozdu! Erkeğe çok kız kardeşe yok
Mahkeme milyarlık miras oyununu bozdu! Erkeğe çok kız kardeşe yok