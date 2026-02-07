İstanbul göbeğinde silahlı banka soygunu: 112 bin lira çalan şüpheli yakalandı

Fatih’te Ş.K. isimli şüpheli tarafından bankada silahlı soygun yapıldı. Şüphelinin bankadan yaklaşık 112 bin lira aldığı bildirildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

İstanbul Fatih'te bir bankaya silahlı soygun düzenleyerek 112 bin lira çalan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Soygun, Hacı Kadın Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bankada gerçekleşti.

istanbul-fatihte-silahli-banka-soygun-1154751-342903.jpg

SİLAH ÇEKİP SOYGUN YAPTI

İddiaya göre bankaya gelen Ş.K., silahını çekip tehditte bulunarak soygunu gerçekleştirdi.

Bankadan aldığı yaklaşık 112 bin lira ile kaçarken yolda yürüyen bir kişiye çarpan şüpheli, aldığı paranın yaklaşık 80 bin lirasını ve olayda kullandığı silahı düşürdü. Ş.K., düşürdüğü parayı ve silahı almadan kaçarken, çarptığı vatandaş ise düşen parayı yerden toplayarak bankaya teslim etti.

istanbul-fatihte-silahli-banka-soygun-1154752-342903.jpg

ŞÜPHELİ YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 32 bin lira parayla kaçan şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

Polis ekipleri, Ş.K.'yı Fatih Karagümrük Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonla yakaladı.

Adreste yapılan aramalarda, bankanın güvenlik görevlisine ait olduğu öğrenilen silah ele geçirildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

