İstanbul'da film gibi soygun: 40 saniyede 1.5 milyon liralık altın çaldılar

Yayınlanma:
Kağıthane'de gece saatlerinde kuyumcu dükkanına giren maskeli 3 şüpheli, tezgahta bulunan yaklaşık 1.5 milyon lira değerindeki altınları çalıp kaçtı. 40 saniye süren soygun iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Polis ekipleri kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 04.15 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre maskeli 3 şüpheli, araçla caddedeki kuyumcunun önüne geldi.

kuyumcu-soygunu-1.jpg

1.5 MİLYON LİRALIK ALTIN ÇALDILAR

İş yerinin kepengini kısan şüpheliler arından içeriye girerek tezgaha yöneldi. Tezgahta bulunan yaklaşık 1.5 milyon lira değerindeki altınları çalan soyguncular, geldikleri araca binerek uzaklaştı.

kuyumcu-soygunu-4.jpg

Film gibi soygunun görüntüleri ortaya çıktı: 30 milyonluk soyguna 10 tutuklamaFilm gibi soygunun görüntüleri ortaya çıktı: 30 milyonluk soyguna 10 tutuklama

40 SANİYELİK SOYGUN KAMERADA

Yaklaşık 40 saniye süren soygun kuyumcunun güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kuyumcuya giren 3 şüphelinin yaklaşık 40 saniyede soygunu gerçekleştirdikleri anlar yer aldı. Olayın ardından alarmın çalması üzerine gelen iş yeri sahibi, ekiplere haber verdi.

kuyumcu-soygunu-3.jpg

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek, kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

kuyumcu-soygunu-2.jpg

Kaynak:DHA

