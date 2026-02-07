Saran dev imzayı attı: Resmen açıklandı

Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesi (ICMG) ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın sahibi olduğu Saran Media Group arasında iş birliği anlaşmasının imzalandığı duyuruldu.

Açıklama Saran Media Group'tan geldi ve 2034'e kadar Akdeniz Oyunları ve Akdeniz Plaj Oyunları'nı kapsayan stratejik iş birliğine imza atıldığı bildirildi.

Açıklamaya göre; Saran Media Group'un organizasyonların tüm yayın üretimi, prodüksiyon, teknik altyapı ve uluslararası yayın sinyalinin oluşturulmasından sorumlu prodüksiyon ortağı olacak, aynı zamanda da ana ticari ortaklardan biri olarak konumlanacak.

Ayrıca Akdeniz Oyunları'nın görünürlüğünün, sunum kalitesinin ve küresel erişiminin artırılmasının hedeflendiği belirtilerek, anlaşmanın inovasyon, güçlü hikaye anlatımı ve sürdürülebilir değer yaratma odağıyla sporcular, ev sahibi şehirler ve uluslararası izleyiciler için uzun vadeli fayda üretmeyi amaçladığı ifade edildi.

TÜM BRANŞLARDA GEÇERLİ OLACAK

Alaşmaya göre tüm branşlarda canlı televizyon, radyo ve dijital yayınlara esas teşkil eden uluslararası yayın sinyalinin üretimi, açılış ve kapanış törenleri dahil olmak üzere tüm çekim, prodüksiyon ve teknik yayın süreçlerini Saran üstlenecek.

Akdeniz Oyunları'nın büyümesine, kurumsal kimliğine ve uluslararası konumlanmasına da Saran, uzun vadeli katkı sağlayan stratejik bir iş ortağı konumuna gelecek.