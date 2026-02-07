Saran dev imzayı attı: Resmen açıklandı

Saran dev imzayı attı: Resmen açıklandı
Yayınlanma:
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın sahibi olduğu Saran Media Group, Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesi ile yapılan anlaşmayı ve atılan imzayı duyurdu.

Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesi (ICMG) ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın sahibi olduğu Saran Media Group arasında iş birliği anlaşmasının imzalandığı duyuruldu.
Açıklama Saran Media Group'tan geldi ve 2034'e kadar Akdeniz Oyunları ve Akdeniz Plaj Oyunları'nı kapsayan stratejik iş birliğine imza atıldığı bildirildi.

Sadettin Saran boksa gittiSadettin Saran boksa gitti

Açıklamaya göre; Saran Media Group'un organizasyonların tüm yayın üretimi, prodüksiyon, teknik altyapı ve uluslararası yayın sinyalinin oluşturulmasından sorumlu prodüksiyon ortağı olacak, aynı zamanda da ana ticari ortaklardan biri olarak konumlanacak.
Ayrıca Akdeniz Oyunları'nın görünürlüğünün, sunum kalitesinin ve küresel erişiminin artırılmasının hedeflendiği belirtilerek, anlaşmanın inovasyon, güçlü hikaye anlatımı ve sürdürülebilir değer yaratma odağıyla sporcular, ev sahibi şehirler ve uluslararası izleyiciler için uzun vadeli fayda üretmeyi amaçladığı ifade edildi.

TÜM BRANŞLARDA GEÇERLİ OLACAK

Alaşmaya göre tüm branşlarda canlı televizyon, radyo ve dijital yayınlara esas teşkil eden uluslararası yayın sinyalinin üretimi, açılış ve kapanış törenleri dahil olmak üzere tüm çekim, prodüksiyon ve teknik yayın süreçlerini Saran üstlenecek.
Akdeniz Oyunları'nın büyümesine, kurumsal kimliğine ve uluslararası konumlanmasına da Saran, uzun vadeli katkı sağlayan stratejik bir iş ortağı konumuna gelecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Böbrek yetmezliğine neden oluyor: Sinsi sinsi ilerliyor
Böbrek yetmezliğine neden oluyor
Sinsi sinsi ilerliyor
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
Selin can aldığı İzmir için kritik uyarı! Meteoroloji saat verdi
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet: Hepsi kontak kapattı
Hepsi kontak kapattı
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet
Emlak vergileri 3 kat arttı: Tapuda işlemler kilitlendi
Emlak vergileri 3 kat arttı
Tapuda işlemler kilitlendi
Kışlık çorap muhabbeti: Emekliliğin tadı sıcacık ayaklarla çıkar
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
İstanbul'dan 9 saatte deprem bölgesine giden TIR şoförü konuştu: Kadranı peçeteyle kapattım
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Spor
Amedspor'a müjde üstüne müjde verdi: Nahit Eren açıkladı
Amedspor'a müjde üstüne müjde verdi: Nahit Eren açıkladı
Juventus'tan Kenan Yıldız kararı: Rekor kıracak
Juventus'tan Kenan Yıldız kararı: Rekor kıracak