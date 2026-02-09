Aracın içinden onlarca kilo uyuşturucu çıktı
Osmaniye'de otoyolda durdurulan bir otomobilin bagajında 36 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, araçta bulunan iki şüpheli tutuklandı.
ARAÇ OTOYOLDA DURDURULDU
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu üzerinde bulunan bir uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.
BAGAJDA 36 KİLO 650 GRAM SENTETİK UYUŞTURUCU ÇIKTI
Aracın bagajında yapılan aramada, çuvallar içine saklanmış halde toplam 36 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan iki şüpheli, olay yerinde gözaltına alındı.
İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanma kararı verildi. Soruşturma kapsamında çalışmaların devam ettiği bildirildi.
