Aracın içinden onlarca kilo uyuşturucu çıktı

Osmaniye’de polis ekiplerinin gelen bir ihbar üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nda durdurduğu bir araçtan 36 kilo uyuşturucu çıktı. Olay kapsamında iki şüpheli tutuklandı.