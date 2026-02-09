Aracın içinden onlarca kilo uyuşturucu çıktı

Yayınlanma:
Osmaniye’de polis ekiplerinin gelen bir ihbar üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nda durdurduğu bir araçtan 36 kilo uyuşturucu çıktı. Olay kapsamında iki şüpheli tutuklandı.

Osmaniye'de otoyolda durdurulan bir otomobilin bagajında 36 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, araçta bulunan iki şüpheli tutuklandı.

ARAÇ OTOYOLDA DURDURULDU

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu üzerinde bulunan bir uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Uyuşturucu soruşturmasında adı geçmişti! Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı test sonucunu paylaştıUyuşturucu soruşturmasında adı geçmişti! Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı test sonucunu paylaştı

BAGAJDA 36 KİLO 650 GRAM SENTETİK UYUŞTURUCU ÇIKTI

Aracın bagajında yapılan aramada, çuvallar içine saklanmış halde toplam 36 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan iki şüpheli, olay yerinde gözaltına alındı.

Son Dakika | Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 fenomen tutuklandı!Son Dakika | Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 fenomen tutuklandı!

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanma kararı verildi. Soruşturma kapsamında çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak:AA

