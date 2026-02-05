Uyuşturucu soruşturmasında adı geçmişti! Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı test sonucunu paylaştı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı, uyuşturucu test sonucunu paylaştı.
Bölükbaşı, test sonucunun negatif olduğunu duyurdu.
AVUKATI ARACILIĞIYLA AÇIKLAMA YAPTI
Survivor 2020 şampiyonu Nisa Bölükbaşı, ilk açıklamasını operasyondan günler sonra sosyal medya hesabından avukatı aracılığıyla yaptı.
"TÜM SONUÇLAR NEGATİF"
Bölükbaşı'nın hesabından paylaşılan açıklama şu şekilde:
"Müvekkilimiz Nisa BÖLÜKBAŞI hakkında basına ve sosyal medya mecralarına yansıyan birtakım haber ve paylaşımlar nedeniyle işbu açıklamanın yapılması zarureti doğmuştur. Bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamını sürdüren müvekkilimiz, vatandaşlık prosedürleri sebebiyle yakın tarihte ülkemize seyahat edemeyecekse de; 02/02/2026 tarihinde ABD'de akredite bir laboratuvarda saç örneğinden 13 panel uyuşturucu/uyarıcı madde tarama testi yaptırmış olup, 03/02/2026 tarihli raporda tüm sonuçların negatif olduğu tespit edilmiştir.
Rapor yetkili makamlara tarafımızca sunulacaktır. Hukuk devletinin temel ilkelerinden biri olan masumiyet karinesi gereği, kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmaksızın yapılan yorum ve paylaşımlara itibar edilmemesini rica eder; hukuki süreci şeffaf bir şekilde takip etmeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan 'uyuşturucu' soruşturmasında; İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda Hasan Can Kaya ve 'Reynmen' lakaplı Yusuf Aktaş’ın da aralarında bulunduğu toplam 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, jandarma komutanlığındaki ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonda adı geçen ancak yurt dışında bulunduğu tespit edilen Nisa Bölükbaşı hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.