Son dakika | Hasan Can Kaya ve Reynmen’in de aralarında olduğu 11 kişi serbest bırakıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal gibi isimlerin de bulunduğu 11 kişi, jandarma komutanlığında verdikleri ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gazeteci Muratcan Altuntoprak’ın aktardığına göre, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan isimler şu şekilde:

1- Hasan Can Kaya

2- Yusuf Aktaş ( Reymnen )

3- Emirhan Çakal ( Çakal )

4- Mazlum Aktürk

5- Mert Eren Bülbül

6- Sıla Dündar

7- Döndü Şahin

8- Burak Güngör

9- Ahmet Can Dündar

10- Berkcan Güven

11- Fırat Yayla

Mahkeme, 11 kişi hakkında yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

Hasan Can Kaya, Reynmen, Çakal ve Berkcan Güven gözaltına alındı: Enes Batur ile Kendine Müzisyen'e yakalama kararı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanma ve temin etme suçlamalarıyla çok sayıda adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlenmiş ve 11 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla, Hasan Can Kaya ile Reynmen mahlasını kullanan Yusuf Aktaş’ın da aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Hasan Can ve Reynmen'in ardından rapçi Emirhan Çakal ile sosyal medya fenomeni Berkcan Güven de gözaltına alınmıştı.

Düzenlenen operasyonlar kapsamında adı geçen fakat yurtdışında bulunduğu tespit edilen Enes Batur, Kendine Müzisyen lakaplı Kemal Can Parlak, Barış Murat Yağcı (Survivor'da yarışmacı), Nisa Bölükbaşı ve Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

Enes Batur, sosyal medya hesabından duruma ilişkin yaptığı açıklamada, ”Öncelikle belirtmek isterim ki; söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, içeriğiyle ilgili net bilgi sahibi değilim. Halihazırda önceden planlanmış, söz konusu soruşturma ile hiçbir ilgisi bulunmayan tamamen yasal sosyal medyaya içerik üretmek için bir dizi video çekimi için 25 gündür yurt dışında bulunmaktayım. Bu süreç sonunda, planlandığı şekilde ülkeme dönüş yapacağım. Hukuki çerçevede yanıt vermeye ve gerekli iş birliğini göstermeye hazırım.” ifadelerine yer vermişti.