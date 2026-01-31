Son dakika... Hasan Can Kaya, Reynmen ve Rapçi Çakal gözaltına alındı

Yayınlanma:
Ünlü komedyen Hasan Can Kaya ve Reynmen adıyla bilinen şarkıcı Yusuf Aktaş gözaltına alındı. İki ismin gözaltına alındığı bilgisinin ardından rapçi Çakal ile Mert Eren Bülbül, Mazlum Aktürk, Sıla Dündar, Döndü Şahin'in de gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltılar, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu operasyonu kapsamında yapıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde operasyon başlattı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanma ve temin etme suçlamalarıyla çok sayıda adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

HASAN CAN KAYA VE REYNMEN GÖZALTINA ALINDI

Sabah'ın haberine göre, uzun süredir sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda, sosyal medya dünyasında tanınan isimler hedef alındı.

Ekiplerin tespit ettiği adreslere düzenlenen baskınlarda dijital materyaller ile çeşitli delillere el konuldu.

Gözaltına alınanlar arasında Hasan Can Kaya ile Reynmen mahlasını kullanan Yusuf Aktaş’ın da bulunduğu öğrenildi.

RAPÇİ ÇAKAL DA GÖZALTINA ALINDI

Hasan Can ve Reynmen'in ardından rapçi Emirhan Çakal, Mert Eren Bülbül, Mazlum Aktürk, Sıla Dündar, Döndü Şahin gibi popüler ismin de gözaltına alındığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve dizi ile medya sektöründeki bazı isimleri kapsayan uyuşturucu soruşturması kapsamında 18 Aralık Perşembe günü sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyon çerçevesinde şarkıcı Aleyna Tilki, oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile Mümine Sena Yıldız gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü’nün adreslerinde bulunamadığı bildirildi. Yurt dışında oldukları tespit edilen Mert Vidinli, Şeyma Subaşı ve Şevval Şahin hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında da “uyuşturucu madde temin etme”, “kullanımını kolaylaştırma” ve “kullanma” suçlamalarıyla yakalama kararı verildi. Kasım Garipoğlu’nun, Garipoğlu Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Hayyam Garipoğlu’nun oğlu olduğu, ayrıca 2009 yılında işlenen Münevver Karabulut cinayeti davasının sanığı Cem Garipoğlu’nun kuzeni olduğu kaydedildi.

Hayyam Garipoğlu’nun ise yeğeni Cem Garipoğlu’nun babası Nida Garipoğlu’nun yargılandığı davada “suçluyu kayırmak” suçlamasıyla tutuklandığı ve üç yıl hapis cezasına çarptırıldığı bilgisi hatırlatıldı.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile birlikte Ufuk Tetik, Ebru Gülan, Mustafa Manaz, spiker Ela Rümeysa Cebeci ve eski futbolcu Ümit Karan’ın da aralarında bulunduğu bazı isimlerin tutuklandığı bildirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye
