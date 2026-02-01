Serbest bırakılan Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama

Serbest bırakılan Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama
Yayınlanma:
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Hasan Can Kaya, konuyla ilgili açıklama yaptı. Kaya, "Hayatım boyunca değil yasaklı madde, sigara bile kullanmadım ve bu tarz ortamlarda bulunmadım" dedi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Hasan Can Kaya, Reynmen, Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla gözaltına alınmıştı.

Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal gibi isimlerin de bulunduğu 11 kişi, jandarma komutanlığında verdikleri ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılan komedyen Hasan Can Kaya konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Son dakika | Hasan Can Kaya ve Reynmen’in de aralarında olduğu 11 kişi serbest bırakıldıSon dakika | Hasan Can Kaya ve Reynmen’in de aralarında olduğu 11 kişi serbest bırakıldı

"SİGARA BİLE KULLANMADIM"

Kaya'nın, sosyal medya X hesabında yaptığı açıklama şöyle:

"Öncelikle merak ettiğiniz, sevginiz ve güzel mesajlarınız için teşekkür ederim. Hayatım boyunca değil yasaklı madde sigara bile kullanmadım ve bu tarz ortamlarda bulunmadım. Adli tıp test sonuçlarının negatif olacağına ve masumiyetimi tescil edeceğine eminim. Soruşturma kapsamında ikametimde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna tabii ki rastlanmadı. Süreç, tamamen hukuki çerçevede ve yetkili kurumlarla iş birliği içinde ilerliyor. Gerçek dışı ve teyitsiz paylaşımlara itibar edilmemesini, resmi açıklamalar dışında yapılan yorumların dikkate alınmamasını rica ederim. Sizleri çok seviyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

