Son Dakika | Uyuşturucu operasyonunda 6 ünlü isim tutuklandı! Taha Özer ile Simge Barankoğlu da aralarındaydı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanat, spor, medya, sosyal medya ve iş dünyasına yönelik yürütülen "uyuşturucu" soruşturması genişleyerek devam ediyor.

Soruşturma kapsamında son olarak düzenlenen operasyonda sosyal medya fenomenleri Ebru Arman, Arif İskilip, Heves Güzel, Taha Özer, Eda Alboya ve Simge Barankoğlu 6 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

BARANKOĞLU İLE ÖZER DAHİL 6 FENOMEN TUTUKLANDI

Bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 6 isim, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhuş için yer ve imkan sağlamak" ve "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirme, kolaylaştırma" suçlarını işledikleri iddiasıyla tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Ebru Arman, Arif İskilip, Heves Güzel, Taha Özer, Eda Alboya ve Simge Barankoğlu hakkında tutuklama kararı verildi.

BARANKOĞLU DAHA ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

“Örümcek korktun mu?”, “Yılan korktun mu?” videolarıyla fenomen olan Simge Barankoğlu, Aralık 2021'de sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddia edilen bir şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Barankoğlu, 56 gün cezaevinde kaldıktan sonra Ocak ayında serbest bırakılmıştı.

MİKA RAUN VE MÜKREMİN GEZGİN DE TUTUKLANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde fenomen Mükremin Gezgin ve Mika Raun da uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Son dönem operasyonları, sosyal medya fenomenlerinin yanı sıra birçok şarkıcı ve oyuncuyu da kapsıyor. Bu isimler arasında Aleyna Tilki ve Şeyma Subaşı da yer aldı. Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etmiş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.