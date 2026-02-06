Simge Barankoğlu dahil üç kişi gözaltında! Fenomenlere yeni uyuşturucu operasyonu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında sosyal medya fenomenleri Taha Özer, Eda Alboya ve Simge Barankoğlu gece saatlerinde gözaltına alındı.

Simge Barankoğlu’na müstehcenlik suçlaması da yapıldı. Yapılan sorgulamada Barankoğlu’nun ayrıca dolandırıcılık suçundan arandığı iddia edildi.

Barankoğlu, daha önce Aralık 2021'de sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddia edilen bir suç şebekesine yönelik operasyonda da gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. 56 gün cezaevinde kaldıktan sonra Ocak ayında serbest bırakılmıştı.

MİKA RAUN VE GEZGİN TUTUKLANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde de sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin ve Mika Raun Can da uyuşturucu iddialarıyla gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Son dönemde sosyal medya fenomenleri dışında birçok şarkıcı ve oyuncu da uyuşturucu iddiasıyla gözaltına alındı. Aleyna Tilki gibi ünlü isimlerin yer aldığı operasyonlar Acun Ilıcalı'nın eşi olarak tanınan Şeyma Subaşı'na da uzanmıştı. Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etmiş ve adli kontrolle serbest bırakılmış