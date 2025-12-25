Çağlayan'da Sadettin Saran için yoğun önlem

Çağlayan'da Sadettin Saran için yoğun önlem
Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilecek gözaltındaki Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran için yoğun önlem alındı. Polis, sabahın erken saatlerinde barikatları sıklaştırdı ve TOMA getirdi.

Uyuşturucu kullanımına ilişkin yürütülen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da ifade verdi.

Soruşturma kapsamında kan, idrar, tırnak ve saç örnekleri alınan Saran’ın saç testinde kokain maddesine rastlandığı açıklandı.

Saran, test sonucuna itiraz ederek "Hayatımda böyle bir madde kullanmadım" dedi ve bağımsız bir laboratuvarda ikinci kez test yaptıracağını duyurdu.

Dün ikinci testini veren Saran, aynı gün akşam saatlerinde "ek deliller" gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

Geceyi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda geçiren Saran’ın, bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor.

CANLI |

TORUNOĞULLARI ADLİYEDE 08.40

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları adliyeye geldi.

HALK TV ÇAĞLAYAN'DA 08.22

screenshot-2025-12-25-at-08-26-00-665-canli-ebru-baki-ile-para-siyaset-ismail-saymaz-ibrahim-kahveci-youtube.png

Halk TV Muhabiri Umut Taştan, Fenerbahçe taraftarlarının Çağlayan'a gelmeye başladığını aktardı.

screenshot-2025-12-25-at-08-25-10-665-canli-ebru-baki-ile-para-siyaset-ismail-saymaz-ibrahim-kahveci-youtube.png

Halk TV, yoğun güvenlik ölenlerini de görüntülendi. Birçok aracın adliyedeki alana peş peşe dizildiği görüldü.

screenshot-2025-12-25-at-08-25-00-665-canli-ebru-baki-ile-para-siyaset-ismail-saymaz-ibrahim-kahveci-youtube.png

Sabah saatlerinde adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve TOMA konuşlandırıldı.

screenshot-2025-12-25-at-08-24-51-665-canli-ebru-baki-ile-para-siyaset-ismail-saymaz-ibrahim-kahveci-youtube.png

CHP'ye yönelik operasyonların ardından halihazırda Çağlayan'daki adliyede barikatlar ve güvenlik önlemleri artırılmıştı.

FENERBAHÇELİLER SARAN İÇİN YÜRÜDÜ

Saran'ın adliyeye getirilmesi nedeniyle birçok Fenerbahçe taraftarının destek için gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçeliller, dün de Kadıköy'de yürüyüş düzenledi. Taraftarlar, Saran'a destek sloganları attı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe'nin Saran'ın gözaltısı ile ilgili son açıklaması şöyle:

"Kamuoyuna Bilgilendirme

Yaşanan sürece ilişkin olarak kamuoyunda oluşan bazı yanlış anlamaları gidermek amacıyla bir bilgilendirme yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Başkanımız Sayın Sadettin Saran, devam eden adli süreç kapsamında, ilgili makamların yönlendirmesi ve gözetimiyle birlikte kulübümüzden kendi aracıyla Maslak İl Jandarma Komutanlığı’na gitmiştir. Süreç, başından itibaren son derece sakin ve medeni bir şekilde yürütülmüştür.

Başkanımıza, ilgili birimler tarafından gerekli tüm kolaylıklar sağlanmış olup; Sayın Başkanımız da sürecin her aşamasında yapıcı ve sorumlu bir tutumla eşlik etmiştir.

Sürecin bu aşamasında, yüce Türk yargısına güvenmek ve itidalli bir duruş sergilemek, her Fenerbahçeliden en önemli ricamızdır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

