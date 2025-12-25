Sadettin Saran'ın serbest bırakılmasının ardından Fenerbahçe'den ilk açıklama

Yayınlanma:
Son dakika haberi... Sadettin Saran'ın serbest bırakılmasının ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran uyuşturucu testi pozitif çıkmasının ardından "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak" ve "uyuşturucu kullanma" iddiasıyla dün gözaltına alındı. Saran, sağlık kontrolünün ardından Adliye'ye getirildi.

İfade işleminin tamamlanmasının ardından Saran için adli kontrol talep edildi. Sadettin Saran adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sadettin Saran adli kontrol ile serbest bırakıldıSadettin Saran adli kontrol ile serbest bırakıldı

Fenerbahçe taraftarı Saran'a destek için toplandı: Jandarma önünde sloganlar atıldıFenerbahçe taraftarı Saran'a destek için toplandı: Jandarma önünde sloganlar atıldı

"BU SENE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Sadettin Saran'ın serbest bırakılmasının ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Çağlayan Adliyesi'nde açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Ali Gürbüz'ün yaptığı açıklamada, “Başkanımızın söylediklerine itimat ediyoruz ve ona güveniyoruz. Doğrunun ortaya çıkması için bütün gayreti gösteriyoruz. Bugün buraya başkanımıza desteğe gelen taraftarlarımıza özellikle teşekkür ediyoruz. Dünden beri desteğini esirgemeyen tafatarlarımıza. Süre gelen hukuki bir süreçle ilgili daha fazla ayrıntı vermeye gerek yok. Başkanımızın da dediği gibi biz bu sene şampiyon olacağız. Taraftarlarımız hiç merak etmesin" ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ebru Köksal kimdir, neden gözaltında?
Ebru Köksal kimdir, neden gözaltında?
Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
1 Ocak'ta başlıyor!
Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
Yılbaşı gecesi hava nasıl olacak? Meteoroloji aşama aşama yanıtladı
Grip olunca sakın bunları yapmayın!
Grip olunca sakın bunları yapmayın!
Emekliye seyyanen zam için net konuştu: İsa Karakaş Ankara'dan son haberi verdi
Kar bırakacak hava dalgası giriş yaptı: Meteoroloji 6 bölge 9 ili tek tek uyardı
Son dakika | Ali Koç'un Sadettin Saran kararını açıkladı
Avrupa otomobil tercihini yaptı: Hibritler zirvede
Avrupa otomobil tercihini yaptı: Hibritler zirvede
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!
Son Dakika | Sadettin Saran gözaltına alındı
Türkiye
Parti yöneticisi benzincideki kasiyeri tehdit etti: Korumaya MHP'liler geldi
Parti yöneticisi benzincideki kasiyeri tehdit etti: Korumaya MHP'liler geldi
Adli Tıp, Murat Çalık için bir kez daha ‘cezaevinde kalabilir’ dedi: Düzenli kontroller sürüyormuş!
Adli Tıp, Murat Çalık için bir kez daha ‘cezaevinde kalabilir’ dedi: Düzenli kontroller sürüyormuş!
Terör saldırısı tehlikesi Meclis gündeminde! Yerlikaya’ya 14 IŞİD sorusu
Terör saldırısı tehlikesi Meclis gündeminde! Yerlikaya’ya 14 IŞİD sorusu