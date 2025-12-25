Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran uyuşturucu testi pozitif çıkmasının ardından "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak" ve "uyuşturucu kullanma" iddiasıyla dün gözaltına alındı. Saran, sağlık kontrolünün ardından Adliye'ye getirildi.

İfade işleminin tamamlanmasının ardından Saran için adli kontrol talep edildi. Sadettin Saran adli kontrolle serbest bırakıldı.

Fenerbahçe taraftarı Saran'a destek için toplandı: Jandarma önünde sloganlar atıldı

"BU SENE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Sadettin Saran'ın serbest bırakılmasının ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Çağlayan Adliyesi'nde açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Ali Gürbüz'ün yaptığı açıklamada, “Başkanımızın söylediklerine itimat ediyoruz ve ona güveniyoruz. Doğrunun ortaya çıkması için bütün gayreti gösteriyoruz. Bugün buraya başkanımıza desteğe gelen taraftarlarımıza özellikle teşekkür ediyoruz. Dünden beri desteğini esirgemeyen tafatarlarımıza. Süre gelen hukuki bir süreçle ilgili daha fazla ayrıntı vermeye gerek yok. Başkanımızın da dediği gibi biz bu sene şampiyon olacağız. Taraftarlarımız hiç merak etmesin" ifadeleri yer aldı.